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泽连斯基：将拿“被冻结俄资产收益”还英国贷款

2025年03月02日16:05 | 来源：新华网
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新华社北京3月2日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基前脚在白宫与美国总统唐纳德·特朗普公开争吵而被下“逐客令”，后脚抵达英国，3月1日与英国首相基尔·斯塔默会晤，受到“热烈欢迎”。英方表示将继续“坚定支持”乌克兰，确认向乌方提供20多亿英镑援助贷款，而乌方将用遭西方冻结的俄罗斯资产产生的收益偿还。

泽连斯基1日在唐宁街10号首相府与斯塔默闭门会晤大约75分钟。前者抵达首相府门外时，受到等候在那里的民众欢呼，斯塔默上前迎接和拥抱。“唐宁街非常、非常欢迎您，”斯塔默说，英国“完全支持”乌克兰。

会晤结束后，斯塔默送泽连斯基出门，两人再次拥抱。

3月1日，在英国伦敦唐宁街10号首相府前，英国首相斯塔默（左）与乌克兰总统泽连斯基交谈。新华社记者李颖摄

3月1日，在英国伦敦唐宁街10号首相府前，英国首相斯塔默（左）与乌克兰总统泽连斯基交谈。新华社记者李颖摄

泽连斯基这次伦敦之行还有一项重要日程，即出席2日举行的欧洲国家领导人会议，会上将讨论乌克兰危机。

访英前一天即2月28日，泽连斯基到访美国白宫，在媒体记者面前，与特朗普和美国副总统詹姆斯·戴维·万斯就乌克兰问题爆发激烈争吵。泽连斯基与特朗普原定的联合记者会取消，美乌矿产协议也未签订。按照美国媒体的报道，特朗普下了“逐客令”，取消了双方午餐会。视频画面显示，泽连斯基走出白宫时，仅有一名美方人员送至门口。他随后飞抵英国。

泽连斯基在社交媒体说，与斯塔默的会晤“重要且热烈”，讨论了“乌克兰及整个欧洲面临的挑战……以可靠的安全保障公正地结束这场战争”。

英国首相府在会晤结束后发表声明说，英方致力于确保建立公正且持久的和平，以保障乌克兰的主权与安全，双方将在2日举行的欧洲领导人会议上继续就相关话题展开讨论。

英国财政大臣蕾切尔·里夫斯与乌克兰财政部长谢尔盖·马尔琴科1日以远程视频方式签署一份协议，由英方向乌方提供22.6亿英镑（约合207亿元人民币）贷款。

泽连斯基在社交媒体说，这笔贷款将用于乌克兰的武器生产，并用“被冻结的俄罗斯资产所产生收益偿还”。英方说，贷款分3年发放，每年7.52亿英镑，首笔贷款下周末提供。

这是2022年2月25日在俄罗斯莫斯科拍摄的俄罗斯央行。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

这是2022年2月25日在俄罗斯莫斯科拍摄的俄罗斯央行。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

乌克兰危机2022年全面升级后，西方冻结俄罗斯约3000亿美元海外资产，其中逾2000亿欧元资产在欧洲联盟境内，大部分存在总部位于比利时的欧洲清算银行账户。

俄方多次强调，根据国际法，西方政府对俄方资产的任何扣押都是“盗窃行径”，损害自身信用。

欧洲和美国在俄乌冲突中都向乌克兰提供援助，而特朗普坚称美方吃了亏。他2月24日在白宫与法国总统埃马纽埃尔·马克龙会谈，称欧洲以贷款形式援助乌克兰，最终能“收回”，而美国不能。马克龙则反驳说，欧洲援乌资金总额中有60%是自掏腰包“支付”的，且欧洲援乌形式与美方相同，包括贷款、担保和赠款。

马克龙当时说，欧盟冻结的俄罗斯资产“不是贷款抵押物，因为它不属于我们”。

美乌双方原本商定在泽连斯基访美时双方签署协议，使美国获取乌克兰关键矿产资源的开采权，作为乌方对美国先前援助的回报，不料双方不欢而散，协议签署日期未定。这场争吵后，马克龙、斯塔默等欧洲国家领导人均发声支持泽连斯基。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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