新华社纽约3月1日电（记者刘亚南）中国青岛展园3月1日在美国宾夕法尼亚州费城市举办的第196届费城花展上亮相。青岛展园以“钟灵毓秀，活力青岛”为主题，呈现了一个秀外慧中的中式氛围展园。

青岛市人民政府和中国驻纽约总领馆当日在费城会展中心举办中国（青岛）－美国（费城）文化和旅游推介会。

青岛市委常委、副市长耿涛围绕青岛市优质文旅资源进行专题推介，希望以此次活动为契机，以文化交流为桥梁，进一步深化青岛与费城在经贸、文旅、港口等领域务实合作，谱写互利共赢新篇章。

中国驻纽约总领事陈立在致辞中表示，中美关系目前处于一个新的起点上。通过加强交流，深化文化纽带，扩大互利领域，中美可以建立持久的友谊。

当日，来自青岛的艺术家和非遗传承人现场表演了京剧《梨花颂》、木偶戏《花好月圆》等节目。

据介绍，在费城花展期间，青岛展园将举办青岛特色非物质文化遗产展示和青岛市文化旅游图片展，包括莱西木偶戏表演、崂山茶艺、国粹京剧、传统制香和民间剪纸表演等。

费城花展是美国规模最盛大、历史最悠久的国际性花展。本届费城花展以“未来之园”为主题，于3月1日开幕，将持续到9日。

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