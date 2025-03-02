新华社东京3月2日电 新闻分析丨日本高考纳入信息学科能否收到预期效果

新华社记者钱铮

日本大学入学统一考试从2025年起增加信息学科，目的是培养能适应未来“超智能社会”的人才。此间专家和媒体指出，信息学科地位虽然提高，但仍面临专业教师不多、地区间差异等问题，此外，如何防止信息学科进高考后变成应试教育，也是决策者和教育一线工作者需要思考的问题。

日本2025年4月入学的大学入学统一考试已于1月结束。今年考试新增加的“信息Ⅰ”科目满分100分，出题主要涵盖4个方面的内容，即信息社会问题的解决、信息通信网络和数据的应用、计算机和编程、交流和信息设计。

日本国立大学的普通入学方式要求报考者参加大学入学统一考试作为初试，增加信息学科后，7个必考学科包括国语、地理历史、公民、数学、理科、外语和信息。东京大学、京都大学等约80%的国立大学要求报考学生必须参加信息学科的统一考试，而私立大学多将信息学科作为选考科目。今年共有近30.2万名学生参加了信息学科考试。

信息学科进高考是日本2022财年将信息课列为高中阶段必修课政策的延续。2022财年的新学习指导大纲将信息课分成“信息Ⅰ”和“信息Ⅱ”两种，其中，“信息Ⅰ”为必修课。从课程内容来看，此前大部分学生未学习的信息通信网络和数据的应用、计算机和编程这两大块内容，成为日本所有高中生的必修内容。

从2020财年起，日本所有小学就必须实施编程教育。至此，日本从小学至大学信息教育链条的各环节就全部衔接起来了。信息学科进高考更是对高中阶段的信息教育质量提出了高要求。

随着人工智能（AI）和物联网等的发展，社会生活正发生巨大变革，日本流行的观点是社会将进入“超智能社会”。为了顺应这种变化，学校有必要培养学生辨别信息、运用信息技术解决问题等能力。此前由人类承担的许多工作在“超智能社会”可能会被AI和机器人取代，学生必须具备比以往更高的创造力和表现力，有能力从事只有人类才能胜任的工作，才能更好地在未来社会生存。

从社会需求来看，根据日本经济产业省的调查，到2030年，日本信息技术人才将出现约45万人的缺口，AI方面的人才缺口将超过12.4万人。这就要求尽可能多地培养能熟练使用信息通信技术、AI和大数据并能创造新价值的人才。

不过也有专家观点认为，信息学科现在进高考有点仓促，因为整体学科建设的基础还没打好，特别是师资和教学环境方面存在的问题亟待解决。

日本文部科学省的一项调查显示，截至2022年5月，日本公立高中4700多名信息课教师中，近800人未取得正规的信息学科教师资格，并且师资力量还存在地区间的不平衡。即便在正规信息学科教师占大多数的地区，专业学习过编程和数据科学的教师也很少。

在信息教育环境的建立和完善方面，日本2020财年已基本完成中小学生人手一台平板电脑的配备，但一些地方还不具备充分利用这些设备所需的网络环境。在一些信息技术人才不足的地方，设备故障得不到及时修理，影响了课堂使用。在这种背景下，让信息学科进入高考如此重要的考试，不少人认为对有些地方的学生不公平。

另外，目前日本高中的课程设置将信息课放在高一，且高二、高三并未安排复习巩固的教学时间，而信息技术日新月异，如果不建立贯穿整个高中阶段的课程，信息学科可能变成一门为高考而学习的学科。编写中学编程教材的丸本德之建议，高中阶段信息课设置要遵循高一学习、高二实践、高三再确认和巩固的模式。如果这一模式得以实现，那么学生具备的能力不仅足以通过大学入学统一考试，也能在大学期间乃至进入社会后发挥作用。

也有专家指出，信息学科进高考的效果需要在更好的大环境中才能显现。伊藤忠综合研究所主任研究员赵玮琳说，日本社会盛行文科，对理工科的重视不够。在日本，学文科很好就业，许多学生避重就轻，不愿费力去学理工科。

日本科学技术国际交流中心理事长冲村宪树此前接受记者采访时说，日本私立大学数量占大学总数的七八成，私立大学对于不赚钱的学科不愿投入很多。理工科需要大量实验设施、设备的投资，学生数量又不多，私立大学不愿投入。约三分之二的日本大学生攻读文科专业，导致整个日本社会缺乏理科思维。不少专家认为，日本需要更加重视科学、技术、工程和数学教育，营造更好的大环境，才能让信息学科进高考收到预期效果。

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