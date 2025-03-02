人民网东京3月1日电 （记者朱玥颖）由日本侨报社主办的第20届中国人日语作文大赛获奖者代表团一行六人，近日完成为期一周的东京访问。

本次代表团由六位获奖者组成，其中包括荣获日本大使奖的大连外国语大学林芳菲，以及一等奖获得者：中国人民大学池翰林、大连外国语大学欧芊序、复旦大学徐思琪、吉林大学麻月朋和天津外国语大学林婧。访日期间，他们与日本社会各界进行了深入交流，展现了新时代中国青年的风采。

日本外务大臣政务官生稻晃子赞赏了作文大赛在促进两国民间交流中的重要作用，并勉励同学们继续学习日语，为两国友好贡献力量。

随后，日本内阁官房长官林芳正在官邸会见了访日团。他向获奖者们表示祝贺，并询问获奖者的学习与职业规划，鼓励他们充分发挥语言优势，积极投身两国友好事业。他表示，青年的交流对于两国关系的未来至关重要，希望同学们珍惜此次访日机会，加深对日本社会的理解，成为促进友好的桥梁。

林芳正和获奖同学一行合影留念。日本侨报社供图

在日本国会第二议员会馆，主办方举办了庆祝日语作文大赛20周年报告及感谢会。日本众议院议员福田达夫代表其父、前首相福田康夫，表达了对作文大赛的长期支持，并表示未来将继续助力这一赛事的发展。他回顾了父亲自2008年起多次接见获奖者的历史，并表示他将继续为促进两国友好贡献力量。

福田达夫在报告会上致辞，勉励中国大学生继续努力。日本侨报社供图

原驻华大使谷野作太郎在会上赞赏了作文大赛20年来的坚持与贡献，认为该赛事已成为“以民促官”的典范，为推动两国民间交流发挥了重要作用。他赞扬当代中国青年的积极向上精神，并鼓励他们不断进步，成为两国友好的中坚力量。

此外，日中友好议员联盟干事长近藤昭一众议员、曾在中国留学的神谷裕众议员等国会议员纷纷发言。6位获奖者也在会上分享了心得感悟，并表达了未来为两国友好贡献力量的决心。

近藤昭一和获奖同学对话，对日语作文大赛20周年表示赞赏。日本侨报社供图

获奖者们还来到日中友好会馆，与日中友好会馆会长宫本雄二共进午餐并交流。宫本会长以流利的中文分享了自己对“20年的变与不变”的见解，强调推动两国友好是始终不变的信念。他鼓励青年人勇敢迎接挑战，为两国关系贡献智慧和力量。

代表团还先后走访了唐吉诃德（PPIH）、东芝国际交流财团、朝日新闻社等机构。唐吉诃德公司理事马场哲郎先生热情接待了同学们，并鼓励他们勇敢追梦，成为两国商业与文化交流的桥梁。在朝日新闻社，会长中村史郎勉励同学们不断精进，为促进日中相互理解发挥更大作用。东芝国际交流财团专务理事山崎裕纪也表达了希望未来更多参赛同学能投身促进日中交流事业的期待。

宫本雄二与获奖同学一行合影留念。日本侨报社供图

日本侨报社社长段景子表示，作文大赛20年来，主办方克服重重困难，始终坚守初心，不断推动中日民间交流。这项赛事已经成为中日文化交流的重要平台，不仅为青年人拓宽了成长之路，也促进了两国人民的相互理解和友好交流。她强调，日本侨报社将继续携手社会各界，为更多中国青年提供展现自我的机会，共同书写中日友好的新篇章。

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