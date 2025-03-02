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中国空军八一飞行表演队赴泰国参加中泰建交50周年庆祝活动

2025年03月02日11:36 | 来源：新华网
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新华社天津3月2日电（刘济美、陈一达）应泰国空军邀请，中国人民解放军空军八一飞行表演队7架歼-10表演机2日上午从华北某机场起飞，赴泰国参加中泰建交50周年暨泰国空军成立88周年庆祝活动并进行飞行表演。

据队长李斌介绍,此次任务转场过程中，空军八一飞行表演队7架歼-10表演机经运油-20飞机空中加油后，将一站式直达泰国曼谷廊曼机场，航程3600余公里。

“为呈现最佳表演效果，我们针对泰国任务机场环境进行实地考察，结合环境特点，精心编排飞行方案，并进行了针对性训练。”表演队队员们表示，他们将用精彩的飞行表演，向世界展示中国空军开放自信、追求卓越的形象风采。

空军八一飞行表演队组建60多年来，先后装备歼-5、歼-6、歼教-5、歼-7EB、歼-7GB、歼-10、歼-10C表演机，为170多个国家和地区的700多个代表团进行700余次飞行表演，成为和平使者、文化使者、友谊使者。

据介绍，这是空军八一飞行表演队第12次执行海外飞行表演任务，也是10年后再赴泰国进行飞行表演，既是十年之约，又是友谊之旅，充分体现中泰两国空军的深厚友谊，将进一步密切两国两军文化交流和友好互动。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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