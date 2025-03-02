中国日报网2月28日电 在经历了数十年的高速增长后，中国经济是否已经“见顶”了？日前，在参加某网络平台一档公开辩论节目时，英国伦敦政治经济学院经济学教授金刻羽针对这一观点进行了反驳，并对中国经济未来发展的潜力进行了有力陈述。

金刻羽表示，今年中国对世界经济增长的贡献率将有望达到35%左右，在经历高速增长、国家经济实力增强的基础上，目前中国5%的经济增长率在全球同样领先。

她表示，未来中国还有数亿人将达到中等收入水平，这其中蕴藏着巨大的发展潜力。伴随着劳动生产率、人群受教育水平的进一步提高，以及数字经济等推动的转型升级，未来经济发展还具有宽广的空间。

金刻羽表示，中国的“千禧一代”至少有4亿人，超过美国与欧洲“千禧一代”人口的总和，这一群体的消费观念更为新潮个性，且收入也远高于此前年代人群的水平，这将极大有助于提振内需。

她还对辩方学者提出的所谓“中国青年人口受教育程度过低”的观点进行了反驳，并表示，在中国教育普及程度已经相当高，中国拥有众多受过高等教育的劳动力群体，目前需要进一步提升的，其实是劳动技能的培训以及教育与就业市场所需技能之间的匹配。

金刻羽指出，目前中国制造业人才缺口约为2500万左右。对此，政府正在以最快的速度开展职业教育的铺开落地，希望实现职业技能的普及。

她还提到，目前中国的青年群体向往创业、成为企业家，社会弘扬企业家精神，政府也在全力优化营商环境。“地方政府渴望培育出更多的‘独角兽’，他们几乎每天都在询问企业家们需要政府提供哪些帮助和服务，这才是现在中国各地真正的日常。”

金刻羽说：“中国经济确实面临着一系列挑战，但中国经济的活力仍然充足，企业家精神也绝对没有流失。”

(责编：艾雯、刘叶婷)