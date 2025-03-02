新华社华盛顿3月1日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普和副总统万斯2月28日与到访白宫的乌克兰总统泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。针对此事，美国两党人士再次表现出不同反应——民主党人强烈批评，共和党人则纷纷赞赏。

众议院少数党领袖、民主党人杰弗里斯在一份声明中说，特朗普及其政府继续“让美国在世界舞台上蒙羞”，今天在白宫举行的会议“令人发指”。

加利福利亚州民主党籍联邦参议员亚当·希夫在社交媒体上表示，特朗普正在背叛美国“捍卫盟友”的传统，并称特朗普显然不会履行他的职责。希夫还集纳多名他国政要支持乌克兰的表态，并配文称“民主党和乌克兰站在一起”。

马里兰州民主党参议员克里斯·范·霍伦称，今天在白宫椭圆形办公室看到的景象“无比可耻”，“上演了一场谎言和虚假信息秀”，“这对美国来说是种耻辱，也是对我们盟友的背叛”。

民主党众议员迈克·奎格利说，和几周前相比，美国已经是一个截然不同的国家，对盟友来说变得快“面目全非”了，“二战后建立的世界秩序已不复存在”。

当民主党议员深表担忧并予以猛烈抨击之时，共和党议员纷纷“花式点赞”。

田纳西州共和党众议员戴安娜·哈什巴杰在社交媒体上发帖称：“感谢总统特朗普和副总统万斯为我们的国家挺身而出!”

南卡罗来纳州共和党参议员林赛·格雷厄姆当天在白宫对媒体表示：“有人问我对特朗普感到尴尬吗？我从未像现在这样为总统感到骄傲。我为万斯为国家挺身而出感到非常自豪。”他认为，泽连斯基处理会面的方式以及与美国总统对峙的方式“实在太过分了”，“不知道美方还能否再与泽连斯基打交道”。

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