打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

针对与泽连斯基在白宫争吵事件 美国两党褒贬分化

2025年03月02日09:41 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿3月1日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普和副总统万斯2月28日与到访白宫的乌克兰总统泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。针对此事，美国两党人士再次表现出不同反应——民主党人强烈批评，共和党人则纷纷赞赏。

众议院少数党领袖、民主党人杰弗里斯在一份声明中说，特朗普及其政府继续“让美国在世界舞台上蒙羞”，今天在白宫举行的会议“令人发指”。

加利福利亚州民主党籍联邦参议员亚当·希夫在社交媒体上表示，特朗普正在背叛美国“捍卫盟友”的传统，并称特朗普显然不会履行他的职责。希夫还集纳多名他国政要支持乌克兰的表态，并配文称“民主党和乌克兰站在一起”。

马里兰州民主党参议员克里斯·范·霍伦称，今天在白宫椭圆形办公室看到的景象“无比可耻”，“上演了一场谎言和虚假信息秀”，“这对美国来说是种耻辱，也是对我们盟友的背叛”。

民主党众议员迈克·奎格利说，和几周前相比，美国已经是一个截然不同的国家，对盟友来说变得快“面目全非”了，“二战后建立的世界秩序已不复存在”。

当民主党议员深表担忧并予以猛烈抨击之时，共和党议员纷纷“花式点赞”。

田纳西州共和党众议员戴安娜·哈什巴杰在社交媒体上发帖称：“感谢总统特朗普和副总统万斯为我们的国家挺身而出!”

南卡罗来纳州共和党参议员林赛·格雷厄姆当天在白宫对媒体表示：“有人问我对特朗普感到尴尬吗？我从未像现在这样为总统感到骄傲。我为万斯为国家挺身而出感到非常自豪。”他认为，泽连斯基处理会面的方式以及与美国总统对峙的方式“实在太过分了”，“不知道美方还能否再与泽连斯基打交道”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部