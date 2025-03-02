新华社伊斯兰堡3月1日电 通讯｜书写中巴两国航天领域深化合作新篇章——中国空间站将迎来首位外籍航天员

新华社记者杨恺 蒋超 张敬尧

“这是巴基斯坦航天事业发展史上具有里程碑意义的时刻！”巴基斯坦太空与高层大气研究委员会主席穆罕默德·优素福·汗2月28日在巴首都伊斯兰堡总理府接受新华社记者采访时说。

2月28日，在巴基斯坦首都伊斯兰堡总理府，巴基斯坦总理夏巴兹（右二）同中国航天员叶光富（左二）握手。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

当天上午，中国和巴基斯坦在这里签署了《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，开启了中巴两国在载人航天领域深化合作的新篇章，迈出了中国选拔训练外籍航天员参与中国空间站飞行任务的第一步。

按计划，双方将利用一年左右的时间完成选拔工作，巴基斯坦航天员将在中国接受全方位的系统训练。根据中国空间站的飞行任务规划安排，未来几年内将择机安排巴基斯坦航天员与中国航天员一道进入中国空间站执行短期飞行任务。

这次协议签署标志着中国政府将首次为外国选拔训练航天员，中国空间站将迎来首位外籍航天员造访。

“我认为，中国目前的载人航天技术处于世界领先水平，更可贵的是中国用极短的时间就建成了国际一流的空间站。”穆罕默德·优素福·汗告诉记者，巴方将从陆海空三军及普通公民中选出5名候选人派往中国接受训练，通过身体素质、耐力及适应能力等多个环节的严格考核，最终选出两名优秀航天员，其中一人将代表巴基斯坦进入中国空间站执行首次飞行任务。

“我相信，此次巴中在载人航天领域的合作将激励巴基斯坦青年科研工作者更加奋发有为，为巴航天事业作出更大贡献！”他说。

巴基斯坦总理夏巴兹出席了合作协议签字仪式并致辞。他表示，此次协议签署是巴中航天领域合作的又一鲜明例证，展现了中国政府在中巴经济走廊框架下对巴基斯坦各项事业的全方位支持。

曾参与执行神舟十三号、神舟十八号载人飞行任务的中国航天员叶光富出席仪式并接受了记者采访。“通过这几天的沟通交流，我们感受到巴方的热情与真诚。我也非常乐意同他们分享我个人的飞行经历与感受。在他们加入到我们的队伍之后，我会进一步向他们介绍重难点项目关键操作的注意事项，帮助他们尽快适应训练节奏、掌握航天飞行技能，期待巴方航天员能够早日和我们一同登上中国空间站。”叶光富说。

中国载人航天工程办公室副主任林西强告诉记者，中国载人航天工程立项实施以来，始终坚持“和平利用、平等互利、共同发展”的原则，着眼面向全人类共享中国发展成果，主动开放中国空间站合作机会，积极为构建人类命运共同体贡献力量。这次合作协议的签订，为更多发展中国家参加国际载人航天合作提供了范例，有利于激励更多国家携手探索宇宙奥秘，共同在造福全人类的道路上书写新的篇章。

“中国政府将第一名外籍航天员的飞行机会留给了巴基斯坦，体现了两国牢不可破的全天候战略合作伙伴关系，更是将中巴友谊写入了浩瀚太空。”林西强说。

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