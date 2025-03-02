新华社巴黎3月1日电（记者罗毓）法国巴斯德研究所日前发布公报说，其团队借助显微镜在斑马鱼胚胎细胞间观察到隧道纳米管。这是科学界首次在生物活体内发现这一细胞间的连接结构。

隧道纳米管是存在于细胞间的膜管样结构，可以在细胞间传输激素、酶、细胞器和囊泡等物质。但由于隧道纳米管结构易破坏、存在时间短以及形成后不稳定，观察其动态形成与功能存在一定难度。

此前，研究人员已在活体外实验中观察到隧道纳米管。在新研究中，巴斯德研究所团队选用易于观察的透明斑马鱼胚胎，对胚胎细胞进行荧光标记，并借助活显微镜细胞成像技术追踪观察。

结果发现，斑马鱼胚胎细胞间的绝大多数“突起”确认为细长、中空的隧道纳米管。此外，利用活细胞成像，他们还发现线粒体可通过隧道纳米管在细胞间转移，表明隧道纳米管在胚胎发育中也发挥重要作用。

隧道纳米管的确切结构、分子组成以及在疾病中的角色，都是近年来相关研究的关注点。此前研究发现，一些神经退行性疾病的致病蛋白质可能通过隧道纳米管在细胞之间传播，某些病毒在生物体内的传播也可能与隧道纳米管有关。此外，隧道纳米管可能通过传输特定分子在某些癌细胞的增殖扩散中扮演了一定角色。

研究团队认为，隧道纳米管可以作为重要的治疗靶点，若能破坏或阻断隧道纳米管，则有望延缓或阻断某些疾病的发展。

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