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现场直击｜在基辅街头感受乌克兰民众的愤懑

2025年03月02日09:19 | 来源：新华网
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新华社基辅3月1日电 现场直击｜在基辅街头感受乌克兰民众的愤懑

新华社记者李东旭

3月1日早上，乌克兰首都基辅又飘起小雪，气温零下1摄氏度，寒意笼罩整座城市。

消息从远方传来，乌总统泽连斯基已离开美国。美乌领导人前一日在白宫激烈争吵的阴影犹在。记者走上基辅街头采访，愿意受访的人不多，人们情绪低落。

记者看到，乌警方在市中心、独立广场、美国驻乌使馆等关键区域均加派警力。美国使馆外各个路口都有警察，密切关注着周边人群。

从早上8时开始，陆续有民众来到独立广场向“失踪”和“战死”的乌军人鲜花、默哀，一些人在广场上哭泣。

在草坪边，一名成年男子数次落泪。他告诉记者，他的儿子在战场上失踪，“这是一场噩梦，更糟糕的是，美国现在背叛了我们”。

一名为前线乌军募集资金的志愿者愤怒地说，美国人欺骗了乌克兰，“我们中了他们的圈套”。

来自拉脱维亚的志愿者格拉日丹告诉记者，美国总统特朗普威胁停止对乌军事援助，“美国对乌克兰的背叛让欧洲人感到震惊，我们需要重新思考与美国的关系”。

在社交媒体上，乌民众写下对美国的不满，以及对泽连斯基的支持。

“特朗普公开羞辱泽连斯基”；

“与其在压力下接受特朗普的协议，不如早点离开”；

“美国对乌克兰人没有同情心，不会提供任何安全保障”；

“我们支持泽连斯基勇敢地对美国说‘不’”。

乌总统办公室主任叶尔马克、总理什梅加尔、乌军总司令瑟尔斯基等乌克兰一众高官也纷纷表态，说“没有真正保障的和平是不可能的”“乌克兰军队与乌人民、乌最高统帅团结在一起”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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