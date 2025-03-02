新华社布达佩斯3月1日电（记者陈浩）匈牙利总理欧尔班1日敦促欧盟就乌克兰危机与俄罗斯展开直接谈判，并放弃在将于6日举行的欧盟特别峰会上发表联合声明，称欧盟内部的分歧无法弥合。

据匈牙利媒体报道，欧尔班1日致信欧洲理事会主席科斯塔说，欧盟内部在乌克兰问题上存在无法弥合的“战略分歧”，“我坚信，欧盟应该效仿美国，与俄罗斯就乌克兰停火和可持续和平进行直接讨论”。

欧尔班说，这一建议与联合声明草案中的内容相去甚远，“因此，我建议不要试图在欧盟特别峰会上就乌克兰问题通过书面结论”。

欧洲理事会2月27日发表声明说，将于3月6日召开欧盟特别峰会，专门讨论欧洲防务和乌克兰问题。据报道，根据为峰会准备的联合声明草案，成员国将确认，没有乌克兰的参与就不可能就乌克兰问题展开任何谈判，任何与乌克兰达成的和平协议都必须伴随着对该国强大而可靠的安全保障。

美国总统特朗普2月28日与到访白宫的乌克兰总统泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。双方计划在会晤后召开的联合记者会被取消，美乌矿产协议未签署。

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