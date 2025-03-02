打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

匈牙利总理敦促欧盟与俄罗斯直接谈判

2025年03月02日09:09 | 来源：新华网
小字号

新华社布达佩斯3月1日电（记者陈浩）匈牙利总理欧尔班1日敦促欧盟就乌克兰危机与俄罗斯展开直接谈判，并放弃在将于6日举行的欧盟特别峰会上发表联合声明，称欧盟内部的分歧无法弥合。

据匈牙利媒体报道，欧尔班1日致信欧洲理事会主席科斯塔说，欧盟内部在乌克兰问题上存在无法弥合的“战略分歧”，“我坚信，欧盟应该效仿美国，与俄罗斯就乌克兰停火和可持续和平进行直接讨论”。

欧尔班说，这一建议与联合声明草案中的内容相去甚远，“因此，我建议不要试图在欧盟特别峰会上就乌克兰问题通过书面结论”。

欧洲理事会2月27日发表声明说，将于3月6日召开欧盟特别峰会，专门讨论欧洲防务和乌克兰问题。据报道，根据为峰会准备的联合声明草案，成员国将确认，没有乌克兰的参与就不可能就乌克兰问题展开任何谈判，任何与乌克兰达成的和平协议都必须伴随着对该国强大而可靠的安全保障。

美国总统特朗普2月28日与到访白宫的乌克兰总统泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。双方计划在会晤后召开的联合记者会被取消，美乌矿产协议未签署。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部