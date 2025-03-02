新华社伦敦3月1日电（记者郑博非）英国首相府发言人1日说，英国首相斯塔默当天下午在唐宁街10号首相府会见乌克兰总统泽连斯基时重申英国对乌克兰的坚定支持，并表示英国将始终与乌克兰站在一起。

首相府发言人在会晤结束后发表的声明中还说，英国致力于确保建立公正且持久的和平，以保障乌克兰的主权与安全，双方将在2日举行的英欧领导人会议上继续就相关话题展开讨论。

乌克兰财政部长马尔琴科会晤后在社交媒体上表示，英国同意提供乌克兰价值22.6亿英镑的贷款，以支持乌克兰的防务能力。

泽连斯基在结束对美国的访问后于1日抵达英国伦敦。泽连斯基2日将同英国国王查尔斯三世会面，并参加在伦敦举行的英欧领导人会议，会上将讨论乌克兰问题。

泽连斯基2月28日访美期间在白宫与美国总统特朗普、副总统万斯举行会谈。三人在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。双方原计划在会晤后召开联合记者会并签署美乌矿产协议。联合记者会已被取消，协议暂未签署。

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