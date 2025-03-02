本报记者 禹丽敏

从波兰首都华沙出发，向东驱车近80公里，便来到了位于亚高德内小镇的波兰A2高速公路项目部办公区。办公室内，中国电建市政建设集团有限公司波兰A2高速公路项目经理秦勇和员工们正忙着项目收尾的各项工作。

“因为业主评标的原因，我们承接的这条长为12.89公里的双向四车道路段晚开工了一年。”秦勇说，为了实现与相邻标段同期通车，项目部在保证质量的前提下不断优化工作流程，最终提前3个月完工。

波兰A2高速公路对波兰东西部协调发展具有重要意义。在项目通车仪式上，波兰基础设施部副部长斯坦尼斯瓦夫·布科维茨表示，中国企业建设的速度和质量，得到了业主代表和欧盟委员会驻波兰官员的高度赞赏。

“这段高速公路有约1.3公里的路段要穿过波兰科斯琴河谷的湿地，那里是一个鸟类保护区。”项目波方经理康拉德·贝德纳尔斯基说，“我们要保护鸟类的家园，必须以不干扰保护区的方式规划工程。我们便根据鸟类筑巢和繁殖期调整施工时间。”

“公路两侧有麋鹿等大型动物出没，我们根据它们的行动路线，在沿线修建了三座大型动物通道。公路沿线还设有众多生态涵洞，以满足小型动物和两栖爬行类动物的迁徙需要。”秦勇告诉记者。

项目部高度重视环保工作，在施工过程中采取了高效静音施工技术，最大限度地减少了施工对自然保护区内生态环境的影响，获得波兰国家劳动监察局颁发的年度安全建造优秀奖。

项目建设过程中还有很多暖心小故事。秦勇告诉记者，当地一家养老院进出的路被雨雪毁坏，项目部专门修建了一段长300多米的道路，方便老人们出行。项目部还联系当地的一些幼儿园，组织小朋友们参加“培养未来工程师”项目。

项目通车后，波兰东部前往首都华沙以及西部通往德国等西欧国家的交通变得更加便利，当地的农牧产品也能更快运输出去。“这是中企送给我们的最好礼物！”当地居民托马斯高兴地说。

（本报波兰亚高德内电）

《 人民日报 》（ 2025年03月02日 03 版）

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