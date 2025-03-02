埃尔韦·阿祖莱

随着科研投入的持续增长、市场需求的不断扩大以及国际合作的深化，中国有望进一步巩固在前沿科技领域的领先地位，为全球科技创新贡献更多中国智慧

近年来，中国在科技创新领域取得显著进步，日益构建起充满活力且竞争力强劲的创新生态系统。在国家战略引导、企业自主创新和庞大市场需求的共同推动下，中国在人工智能、5G、半导体、新能源等前沿领域迅速发展，逐步确立在全球科技创新版图中的重要地位。

中国始终坚持以科技创新为核心驱动力，持续加大科研投入，推动产业升级。2024年，中国研究与试验发展经费投入超过3.6万亿元人民币，比上年增长8.3%，与国内生产总值之比为2.68%。中国政府积极推动创新，通过设立产业基金、提供税收优惠、支持企业自主研发等方式，推动打造全球领先的科技产业链。北京、上海、杭州、深圳等城市成为中国科技创新的核心枢纽，吸引了大量人才和资本，形成了从基础研究到技术落地的完整产业集群。

中国拥有14亿多人口和11亿多互联网用户，构成了全球最具潜力的科技市场，为新技术的应用和推广提供了广阔空间。在中国，许多创新成果能够在短时间内实现产业化，并迅速推向全球市场。例如，在人工智能领域，中国企业在计算机视觉、自然语言处理、自动驾驶等方面取得重要进展，腾讯、百度、阿里巴巴等中国企业的技术已经广泛应用于全球多个行业。在通信领域，华为和中兴凭借自主研发的领先技术，在全球通信市场占据重要地位，并以持续创新引领行业发展。在新能源和智能制造领域，比亚迪、宁德时代等企业已成为全球领先的电动汽车和电池供应商，推动全球绿色低碳转型。

中国为创新型企业提供了良好的成长环境。完备的供应链体系、顶尖高校与大型科技企业等提供的丰富资源与合作机会，共同推动科技成果快速孵化和落地。中国资本市场的改革也为科技创新增添了强劲动力。科创板的设立进一步拓宽了科技企业的融资渠道，使一批极具潜力的初创企业得以迅速成长，在全球市场竞争中崭露头角。

近年来，中国持续优化创新生态，强化创新成果保护。2021年6月，新修改的专利法施行，提升了知识产权保护水平。专门设立的知识产权法院提升了知识产权案件的审判质量和效率。当前，中国在人工智能、可再生能源等前沿领域的专利申请量已跃居全球前列。

中国科技创新也面临一些挑战，如部分关键核心技术仍有待突破、部分行业的基础研究能力有待提升等。这些挑战正激发中国进一步推进自主创新的决心。近年来，中国不断加强关键技术攻关，力求在高端芯片、航空航天、先进制造等领域加快突破。与此同时，通过进一步优化营商环境、加强知识产权保护、鼓励创新创业文化，中国的科技创新能力有望持续提升。

作为全球增长最快的科技市场之一，中国为各国企业家和创新创业者提供了广阔的发展空间，为国际科技合作带来了机遇。通过挖掘中国市场潜力、与中国本土企业深度合作等，在华外资企业有机会实现快速成长与突破，并将在中国取得的创新成果推向全球。

展望未来，中国将在全球科技创新版图中扮演更加重要的角色。随着科研投入的持续增长、市场需求的不断扩大以及国际合作的深化，中国有望进一步巩固在前沿科技领域的领先地位，为全球科技创新贡献更多中国智慧。

（作者为法国丝路商学院教授、AA&W战略咨询集团副总裁）

《 人民日报 》（ 2025年03月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)