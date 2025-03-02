中非经贸深度合作先行区建设成效显著——

本报记者 杨 迅

第三届中非经贸博览会期间，肯尼亚紫茶代理商（右一）向参展者介绍肯尼亚紫茶。

杨 迅 董元君摄影报道

晨光熹微，肯尼亚海岸的渔民们在薄雾中将渔网撒向大海，所捕捞的野生鳀鱼加工成鱼干后将出口到中国，制成美味食品，再销往30多个国家。

负责这项国际业务的，是湖南劲仔食品集团股份有限公司，该公司如今已成为肯尼亚鳀鱼干的最大进口商之一。“我们的相关产品年销售额已突破10亿元人民币，公司每年需要进口原料鱼数万吨。”公司董事长周劲松表示。

2024年1月《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》发布以来，湖南与非洲国家经贸合作持续升温。据长沙海关统计，2024年湖南对非洲国家贸易额548.5亿元人民币，继续稳居中西部第一。

非洲咖啡、坚果等有了交易中心

湘粤非铁海联运班列年发运量突破千列；长沙高桥大市场成为中非贸易“商港”……湖南为许多非洲好物进入中国市场创造便利条件。

“有政府平台牵线搭桥，非洲咖啡豆进入中国市场更加顺畅，节省了运输时间，降低了成本。”得益于中国为非洲农产品开辟“绿色通道”，实施检疫审批即申即审、优先查验和绿色查验通道等措施，景建华创建的以非洲咖啡为特色的湖南“小咖主”咖啡，已在全国各地开设了50多家连锁店。

在中非经贸深度合作先行区等推动下，湖南已打造非洲咖啡、坚果及农产品三大交易中心，初步形成咖啡、腰果、夏威夷果、可可、干辣椒、芝麻等六条非洲产品产业链，非洲的蜂蜜、花生、大豆、水果等优质特色产品已实现稳定对华出口。

据中国海关统计，2024年，中国对非洲进出口2.1万亿元人民币，同比增长6.1%。中国与近半数非洲国家贸易额同比增幅超过两位数。长沙海关副关长杨卓表示，中非经贸合作日趋紧密，互惠互利，既满足了中国消费者的多元需求，也让非洲商户从中国市场获得收益。

非洲农业发展有了可靠的技术支撑

湖南长沙隆平水稻博物馆内，展示着一张马达加斯加2万阿里亚里的纸币，上面印有杂交水稻的图案。这是2022年马达加斯加驻华大使罗班松赠送的特别礼物。

水稻是马达加斯加的主要农作物，但受制于种子质量、种植技术、基础设施等因素，马达加斯加一度无法实现粮食自给。由袁氏种业高科技有限公司（以下简称“袁氏种业”）运营的马达加斯加杂交水稻示范中心承接了湖南省农科院援外项目的后续商业化运作，推动杂交水稻在马达加斯加规模化种植，实现了农业援外项目的可持续化运营。

袁氏种业常务副总经理万觉鸣介绍，从杂交水稻制种、育种，种植、加工到销售，公司在马达加斯加实现了全产业链本土化；在尼日利亚卡诺州成立合资种业公司，开展杂交水稻全产业链自营；在安哥拉马兰热省与当地企业合作，正建设1万公顷的杂交水稻综合开发产业园。如今，袁氏种业已在非洲累计推广杂交水稻达8万公顷。

在推广杂交水稻过程中，袁氏种业发现了马达加斯加羊肉品质好、价格低的优势。2024年9月，首批马达加斯加羊肉运抵湖南，这是中国首次从非洲进口羊肉产品。马达加斯加总统拉乔利纳在长沙为首批输华羊肉剪彩。

万觉鸣表示，袁氏种业今后将与更多的企业和农户合作，在马达加斯加实现畜牧业、水稻产业、旱粮种植业的多业态共营。马达加斯加经济发展局董事长拉库图马拉拉表示：“马达加斯加与中国经贸合作领域优势互补性强，双方已建立坚实的合作基础。”

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”）以中非经贸博览会为平台，持续扩大对非农业技术项目合作力度，并创新对非产业合作模式，围绕大豆、玉米、高粱等产品探索对非订单农业模式，为中非农业贸易与投资创造新的发展机遇。

目前，隆平高科已对肯尼亚、坦桑尼亚等53个非洲国家开展200余期农业技术培训，培训超过7000名农业官员和技术人才。隆平高科国际培训学院副院长翁永认为，选育出良种后又传授良法，才能为非洲国家打造更强大、更有韧性的农业体系。

中非经贸合作有了机制化平台

南非的葡萄酒、几内亚的非洲鼓……走进位于湖南长沙雨花区的中非经贸博览会常设展馆，琳琅满目的非洲好物让人目不暇接。

中非经贸博览会已在湖南成功举办三届，自贸区长沙片区雨花区块借助中非经贸博览会常设展馆等平台，深化中非经贸往来，实现了53个非洲国家宣传展销全覆盖，实施了非洲品牌仓工程，2024年又新增木薯、菠萝、牛油果等非洲农食产品的进口。

2023年11月，雨花区设立了中非国际商务商事机构联络中心。截至2024年8月，已有包括坦桑尼亚工商农业商会湖南办事处、肯尼亚工业与商业联合会湖南代表处以及博茨瓦纳商业协会湖南代表处在内的多家国际商协会组织入驻。此外，共有10余个非洲国家的驻华大使馆与常设展馆达成了共建国家馆的合作协议。

湖南湘江新区还揭牌成立了中非青年创新创业基地。该基地为中国和非洲的商协会及青年创业者提供办公空间，并配备了一站式的配套服务，包括物业、商务支持和资源对接等，助力青年创业者的成长与发展。

来自马里的孔特是基地众多受益者之一。从北京科技大学毕业后，2023年6月，孔特带着他的太阳能摩托车项目入驻基地，开启了在湖南的创业之旅。“如今，我不仅成为马里项目孵化站的主要负责人，还成功推动马里芝麻等产品对中国的出口。”孔特表示，他正在与湖南一家新能源科技公司对接，计划携手在马里推动太阳能系统项目，缓解当地电力短缺的问题，“非中合作为我们的生活带来实实在在的可喜变化”。

湖南湘江新区对外科技交流中心主任李唯敏介绍，基地已与50余个非洲国家的超200家政府机构、商协会、企业建立了联系，引进坦桑尼亚、埃及、尼日利亚等8个非洲国家创新创业项目孵化站。基地还协助马里孵化站出口无人机、太阳能产品、假发、箱包等；持续进口埃塞俄比亚、卢旺达、肯尼亚的咖啡和卢旺达干辣椒等产品。

跨越山海，双向奔赴。《高质量建设中非经贸深度合作先行区的若干政策措施（试行）》近日印发，助力湖南省依托先行区培育和引进对非经贸合作资源，努力构建中非经贸合作服务体系。今年6月，第四届中非经贸博览会将在长沙举行。肯尼亚贸易、投资和工业部部长丽贝卡·米亚诺认为，经贸合作为非中互利共赢奠定基础，助力中国和非洲国家走向更具竞争力和可持续发展未来。

《 人民日报 》（ 2025年03月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)