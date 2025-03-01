当地时间2月28日中午，北京时间今天（3月1日）凌晨，美国总统特朗普在白宫会晤到访的乌克兰总统泽连斯基。结果特朗普、美国副总统万斯与泽连斯基吵作一团。

会晤中，泽连斯基要求美国做出安全承诺。但特朗普始终坚持在他的领导下，“如果乌克兰再次受到攻击，他们将无法指望寻求美国的保护”。“而且乌克兰想加入北约的目标也不在谈判桌上”，特朗普称可以向乌克兰提供武器，但不想承诺任何具体的安全保障。泽连斯基公开挑战特朗普对俄罗斯总统普京的温和态度，并反驳了特朗普关于“乌克兰城市已被三年战争夷为平地”的说法。特朗普和万斯则称泽连斯基“不尊重美国”，是在“拿数百万人的生命、拿第三次世界大战做赌博”，并表示“要么乌克兰达成协议，要么美国退出”。特朗普称，乌克兰无权支配美国对战争有何感受，泽连斯基“应该更加感恩”，应该立即停火，因为如果没有美国，他已无牌可打。

不欢而散

在媒体前吵成一团后，双方原定会晤后的联合新闻发布会被取消。

双方计划中的矿产协议也没签。有消息称，泽连斯基被要求“提前离开白宫”。

还有美国媒体报道称，泽连斯基目前已离开他在美国下榻的酒店。

特朗普：想清楚了再来

特朗普在会晤后通过社交媒体表示，他与泽连斯基在白宫举行了一场“非常有意义”的会晤。特朗普称，如果不在如此“激烈和压力”下进行对话，“很多事情”就永远无法理解。

特朗普称，“我已经确定，如果美国介入，泽连斯基总统就不准备实现和平，因为他觉得我们的介入让他在谈判中有很大优势。而我不想要优势，我想要和平。他在美国珍视的总统办公室里不尊重美国。”特朗普说，“当他准备好和平时，他可以回来。”白宫方面则表示，“能否在泽连斯基仍在美国境内时重新安排会议取决于乌方”。泽连斯基：感谢特朗普和美国人民

泽连斯基离开白宫后在社交媒体上发文，对美国给予乌克兰的支持向特朗普和美国人民表达感谢。但他同时强调：“乌克兰需要正义和持久的和平，我们正为此努力。”

欧洲多国：支持乌克兰

有消息称，与特朗普的会晤结束后，泽连斯基与法国总统马克龙和北约秘书长吕特通了电话。他还将出席本周末在伦敦举行的欧洲峰会并与欧洲领导人会晤。正在葡萄牙访问的马克龙对媒体表示，“我们必须感谢所有从一开始就帮助和尊重那些一直在战斗的人的人。”德国总理朔尔茨称，“乌克兰可以依靠德国和欧洲。”西班牙首相桑切斯称，“西班牙与乌克兰站在一起。”欧盟委员会主席冯德莱恩和波兰总理图斯克称“乌克兰并不孤单”。此外还有欧洲多国领导人对泽连斯基表示支持。但也有意大利总理梅洛尼等领导人表示“美国、欧洲国家和其他盟友应立即举行峰会”。匈牙利总理欧尔班则对特朗普表示支持。

记者 | 刘旭 曹健 董薇

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(责编：王静、胡永秋)