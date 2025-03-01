打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

这场备受关注的会晤 吵作一团 不欢而散

2025年03月01日19:33 | 来源：CMG国际时讯
小字号

　　当地时间2月28日中午，北京时间今天（3月1日）凌晨，美国总统特朗普在白宫会晤到访的乌克兰总统泽连斯基。结果特朗普、美国副总统万斯与泽连斯基吵作一团。

　　会晤中，泽连斯基要求美国做出安全承诺。但特朗普始终坚持在他的领导下，“如果乌克兰再次受到攻击，他们将无法指望寻求美国的保护”。“而且乌克兰想加入北约的目标也不在谈判桌上”，特朗普称可以向乌克兰提供武器，但不想承诺任何具体的安全保障。泽连斯基公开挑战特朗普对俄罗斯总统普京的温和态度，反驳了特朗普关于“乌克兰城市已被三年战争夷为平地”的说法。特朗普和万斯则称泽连斯基“不尊重美国”，是在“拿数百万人的生命、拿第三次世界大战做赌博”，并表示“要么乌克兰达成协议，要么美国退出”。特朗普称，乌克兰无权支配美国对战争有何感受，泽连斯基“应该更加感恩”，应该立即停火，因为如果没有美国，他已无牌可打。

　　不欢而散

　　在媒体前吵成一团后，双方原定会晤后的联合新闻发布会被取消。

　　双方计划中的矿产协议也没签。有消息称，泽连斯基被要求“提前离开白宫”。

　　还有美国媒体报道称，泽连斯基目前已离开他在美国下榻的酒店。

　　特朗普：想清楚了再来

　　特朗普在会晤后通过社交媒体表示，他与泽连斯基在白宫举行了一场“非常有意义”的会晤。特朗普称，如果不在如此“激烈和压力”下进行对话，“很多事情”就永远无法理解。

　　特朗普称，“我已经确定，如果美国介入，泽连斯基总统就不准备实现和平，因为他觉得我们的介入让他在谈判中有很大优势。而我不想要优势，我想要和平。他在美国珍视的总统办公室里不尊重美国。”特朗普说，“当他准备好和平时，他可以回来。”白宫方面则表示，“能否在泽连斯基仍在美国境内时重新安排会议取决于乌方”。泽连斯基：感谢特朗普和美国人民

　　泽连斯基离开白宫后在社交媒体上发文，对美国给予乌克兰的支持向特朗普和美国人民表达感谢。但他同时强调：“乌克兰需要正义和持久的和平，我们正为此努力。”

　　欧洲多国：支持乌克兰

　　有消息称，与特朗普的会晤结束后，泽连斯基与法国总统马克龙和北约秘书长吕特通了电话。他还将出席本周末在伦敦举行的欧洲峰会并与欧洲领导人会晤。正在葡萄牙访问的马克龙对媒体表示，我们必须感谢所有从一开始就帮助和尊重那些一直在战斗的人的人。”德国总理朔尔茨称，乌克兰可以依靠德国和欧洲。”西班牙首相桑切斯称，西班牙与乌克兰站在一起。”欧盟委员会主席冯德莱恩和波兰总理图斯克称“乌克兰并不孤单”。此外还有欧洲多国领导人对泽连斯基表示支持。但也有意大利总理梅洛尼等领导人表示美国、欧洲国家和其他盟友应立即举行峰会”。匈牙利总理欧尔班则对特朗普表示支持。

　　记者 | 刘旭 曹健 董薇

　　监制 | 严敏

　　制片人 | 王珈

(责编：王静、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部