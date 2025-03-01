2月28日，在印度尼西亚雅加达，雅加达穆罕默迪亚大学校长马穆恩在印尼鲁班工坊智能制造中心揭牌剪彩仪式上致辞。新华社记者 徐钦 摄

由中国扬州工业职业技术学院与印度尼西亚雅加达穆罕默迪亚大学共建的印尼鲁班工坊智能制造中心28日揭牌。该中心致力于融合职业教育与产业需求，为印尼培养更多高素质技能人才。