新华社开罗2月25日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队25日说，军方一架军用飞机当晚在首都喀土穆西部恩图曼市坠毁，造成多名军人和平民伤亡。《苏丹论坛报》报道说，机上所有人员全部遇难，另有5名平民丧生。

苏丹武装部队发言人办公室当天发表声明说，事发时，这架飞机正从恩图曼北部卡拉里区的瓦迪赛义德讷军事基地起飞。目前伤者已被送医救治，坠机现场的火势也得到控制。

此前，一名不愿透露姓名的苏丹军方人士告诉新华社记者，这架安东诺夫型军用飞机因技术故障坠毁。当时该飞机正在执行军事任务，机上有4名机组人员以及多名高级军官。目击者告诉新华社记者，这架军机在低空飞行时突然坠落，然后尾部起火。

《苏丹论坛报》25日援引军方消息人士的话说，遇难者中包括一名少将。飞机坠落在居民区，坠机时发生了巨大爆炸，引起当地居民恐慌，事故现场附近一些房屋也严重受损。

另据恩图曼市的卡拉里抵抗委员会协调组织在社交媒体上发表的声明，坠机事件发生后，已有数名伤者和10具遗体被送至恩图曼市的纳奥医院。

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