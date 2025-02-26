新华社耶路撒冷/大马士革2月25日电（记者陈君清 程帅朋）以色列国防部长卡茨25日晚发表声明说，以军当晚对叙利亚南部进行了空袭。

卡茨表示，以色列不会允许叙利亚南部变成黎巴嫩南部。叙过渡政府相关武装力量在叙南部建立势力范围的任何企图都将遭到以军的打击。

以国防军发表声明证实，以军当晚对叙利亚南部多处军事目标发动袭击，包括指挥中心和多个武器库。声明说，以军将持续行动，旨在消除对以色列的任何威胁。

另据叙利亚电视台报道，以色列战机25日晚在叙南部对靠近叙首都大马士革的基斯沃地区和德拉省的伊兹拉地区发动空袭。德拉省和库奈特拉省上空均有以色列战机密集盘旋。

新华社记者在大马士革多次听到爆炸声和飞机盘旋的声音。

以色列总理内塔尼亚胡本月24日说，以军将“无限期”驻扎在戈兰高地的以叙军事缓冲区，不会允许新的叙利亚军队进入大马士革以南地区。以方要求叙利亚新政权对叙南部进行“全面非军事化”。

叙利亚全国对话会议25日发表声明，谴责以色列入侵叙利亚领土，公然侵犯叙国家主权，要求其立即无条件撤军，反对内塔尼亚胡的挑衅性言论，同时呼吁国际社会和地区组织承担起对叙利亚人民的责任，向以色列施压以制止其侵略行为。

去年12月，趁着巴沙尔·阿萨德政府被反对派武装组织推翻，以色列以自卫为由，出兵占领戈兰高地东侧的军事缓冲区并进一步侵占毗邻地区，坚称要在同叙利亚新当局达成“确保以色列安全”的新协议后才会撤军。

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