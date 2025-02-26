新华社大马士革2月25日电（记者程帅朋）叙利亚全国对话会议25日在叙首都大马士革举行。会议闭幕时发表声明，强调维护叙统一和领土主权，呼吁加快组建临时立法委员会和发布临时宪法宣言。

声明说，来自叙社会各阶层的与会者对各项关键问题进行了透明、全面的讨论，达成18项成果。声明强调维护叙统一和对所有领土的主权，反对一切形式的分裂，拒绝放弃国家的任何一部分。声明说，应建立一支职业化的国家军队，官方机构之外的所有武装组织都应被视为非法团体。

声明呼吁加快组建临时立法委员会，加快发布符合过渡阶段要求的临时宪法宣言，填补宪法真空；组建宪法委员会，起草一份永久宪法草案，实现权力平衡，建立法治国家。声明还呼吁叙各族人民和平共处，反对一切形式的暴力、煽动和报复，促进社会稳定和国内和平。

声明呼吁推动农业和工业发展，采取刺激经济政策，以促进增长、鼓励投资、满足人民需求和支持国家繁荣，呼吁有关国家取消对叙经济制裁。

此外，声明谴责以色列入侵叙利亚领土，公然侵犯叙国家主权，要求其立即无条件撤军，反对以色列总理内塔尼亚胡的挑衅性言论，同时呼吁国际社会和地区组织承担起对叙利亚人民的责任，向以色列施压以制止其侵略行为。

举行叙利亚社会各界广泛参与的全国对话会议是叙过渡进程的重要一步。会议筹备委员会一名成员21日对媒体表示，全国对话会议成果将作为建议提交给叙过渡时期总统艾哈迈德·沙拉，但这些建议“不具备约束力”。

另据媒体报道，由叙利亚库尔德武装主导的“叙利亚民主力量”没有收到参会邀请，他们目前仍控制叙东部和北部大片地区。

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