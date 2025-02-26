新华社华沙2月25日电（记者张章 崔力）波兰总统杜达25日与到访的拉脱维亚总统林克维奇斯在波兰首都华沙举行会谈。双方在会谈后举行的联合记者会上表示，乌克兰有权决定与谁合作开发其矿产资源。

杜达说，乌克兰需要自行作出决定，问题在于谁能为乌提供更好的安全保障。他表示，重要的是实现持久和平，确保乌克兰主权独立。希望美国主导的谈判能够解决俄乌冲突，建立持久和平，确保乌克兰及包括北约东翼国家在内的邻国的安全。

林克维奇斯表示，竞争是健康的，乌克兰将自行决定与谁达成何种协议。拉脱维亚计划将国防支出提高到占国内生产总值（GDP）的4%，并在2028年达到5%的目标。他呼吁北约国家考虑将各自国防支出提高到占GDP的3.5%。

据媒体报道，欧盟委员会分管产业战略的执行副主席塞茹尔内和欧盟委员会主席冯德莱恩24日一同访问乌克兰首都基辅，并向乌政府递交了一份矿产合作的“互惠”协议。塞茹尔内对乌克兰媒体表示，欧洲需要的30种关键矿产中，乌克兰可提供21种，但欧洲永远不会要求乌方达成任何不具有互惠性质的矿产协议。

目前，乌克兰和美国正在进行矿产协议谈判。美国总统特朗普24日称，美乌矿产协议已“非常接近完成”，内容将涉及乌“稀土和许多其他东西”。乌总统泽连斯基可能“本周或下周”赴美签署协议。

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