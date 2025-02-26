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伊朗外长：伊朗不会在“压力、威胁或制裁”下进行谈判

2025年02月26日09:02 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰2月25日电（记者陈霄 沙达提）伊朗外交部长阿拉格齐25日表示，伊朗不会在“压力、威胁或制裁”下进行谈判。

2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿拉格齐当天与到访的俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。阿拉格齐在会谈后举行的联合新闻发布会上说，伊朗正在就伊朗核计划与俄罗斯进行“非常密切的磋商”。伊朗不会在“压力、威胁或制裁”下进行谈判。只要美国继续对伊朗实施“极限施压”政策，伊朗与美国就不可能就核问题进行直接谈判。

2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐（右）与俄罗斯外长拉夫罗夫出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐（右）与俄罗斯外长拉夫罗夫出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

　　阿拉格齐还说，双方在会谈中重申反对将巴勒斯坦人驱离加沙地带的“统一立场”。美国总统特朗普的相关提议是“不可接受的”。

2月25日，在伊朗德黑兰，俄罗斯外长拉夫罗夫（左）与伊朗外交部长阿拉格齐出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

2月25日，在伊朗德黑兰，俄罗斯外长拉夫罗夫（左）与伊朗外交部长阿拉格齐出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

　　拉夫罗夫表示，双方进行了“详细、有益和有建设性”的会谈。关于伊朗核问题，俄罗斯始终认为外交是解决危机的最佳选择。

2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐（右）与俄罗斯外长拉夫罗夫出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐（右）与俄罗斯外长拉夫罗夫出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

　　特朗普本月4日签署总统备忘录，决定重启在其首个总统任期内对伊朗实施的“极限施压”系列举措，包括寻求将后者石油出口规模打压至“零”的措施，以此阻止伊朗获得核武器。伊朗总统佩泽希齐扬批评美国“极限施压”破坏了谈判基础。

2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐（右）与俄罗斯外长拉夫罗夫出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐（右）与俄罗斯外长拉夫罗夫出席联合新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：崔译戈、张悦)

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