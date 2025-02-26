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比利时华人青年联合会举行新春联谊会共话发展

2025年02月26日08:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔2月25日电 （记者牛瑞飞）24日，比利时华人青年联合会举行新春联谊会，回顾2024年“足迹”，共话2025年发展。

当晚联谊会在比利时第二大城市安特卫普举行。比利时华人青年联合会会长徐锋介绍，2024年，华人青年联合会完成换届交接，与比利时其他侨团一道赴港澳参访。今年春节期间，响应和参加“浙里有爱，侨贺新春”春节慰侨、春节游园庙会等活动。

徐锋表示，2025年，华人青年联合会将守望相助，群策群力，搞好事业，同时广交朋友、搭建人脉，希望华侨华人发展不只限于餐饮业，而是在比利时各行各业都能发挥聪明才智。

中国驻比利时使馆公参吴刚、安特卫普前副市长范锦豪（Ludo Van Campenhout）等嘉宾出席联谊会。吴刚表示，华人青年朝气蓬勃，代表海外侨社的未来。随着中国日益繁荣富强，海外侨社大有可为，华人青年更大有可为。

吴刚称赞比利时华人青年联合会积极参加今年春节庆祝活动，将浓浓的家国情怀和真挚的春节氛围传递给海外侨胞。勉励大家继续奋发搏击，“梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆”。

作为安特卫普侨社的“老朋友”，范锦豪以一句“恭喜发财”送上新春祝福。他表示，安特卫普以多元文化著称，华侨华人自100多年前定居在此，勤奋敬业，成为外国侨民的杰出代表。希望新的一年华侨华人取得更大成功，为安特卫普城市发展作出贡献。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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