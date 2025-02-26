2月24日，美国总统特朗普（右）在华盛顿白宫与到访的法国总统马克龙举行会谈后的联合记者会。新华社记者胡友松摄

24日，乌克兰危机全面升级三周年。法国总统马克龙到访华盛顿，试图说服美国总统特朗普在乌克兰和平问题上顾及欧洲和乌方安全关切。双方在会晤后均表示，俄乌有望“数周内”实现停火。

只是，美欧之间分歧依旧显著。马克龙坚持要求美方在和平协议中对乌克兰作出安全保证；特朗普没有亲口允诺，但同意欧洲向乌克兰派维和部队，并继续要求乌克兰签署矿产资源协议以“回馈”美国。

互动交流

欧洲方面期待马克龙凭借两人在特朗普第一个任期时比较亲切的互动交流，说服特朗普让欧洲和乌克兰坐到谈判桌上。

两人先是一同参加七国集团领导人视频会议，然后举行双边会晤，拥抱、握手，在镜头前展现亲切姿态，气氛轻松。

2月24日，美国总统特朗普（右）在华盛顿白宫与到访的法国总统马克龙举行联合记者会。新华社记者胡友松摄

特朗普在椭圆形办公室与马克龙并肩而坐时说，“我们可能在几周内结束”俄乌冲突。马克龙稍晚接受美国福克斯新闻台采访时说，“几周内”休战有可能。

在会晤后的联合记者会上，马克龙承认欧洲国家应在国防上投入更多。对于特朗普绕开欧乌与俄罗斯对话引发欧洲不满，他表示，美国新政府上台，特朗普有充分理由与俄总统普京“重新接触”。

难掩分歧

在共见记者环节，特朗普在讲话时重申其坚持的观点，认为欧洲国家以“贷款”形式向乌克兰提供援助资金，最终能“收回”这笔钱。

马克龙随即伸手打断特朗普并反驳说，欧洲援乌资金总额中有60%是自掏腰包“支付”的，而且欧洲的对乌援助方式与美国相同，包括贷款、担保和（无偿）拨款。马克龙说，欧洲冻结了超过2000亿美元的俄罗斯资产，“这不是贷款抵押物，因为它不属于我们”。

特朗普显然不认同马克龙的说法。他回应说：“如果你那样认为，我没意见。他们（欧洲）能收回他们的钱，而我们（美国）不能，但现在能了。”

按路透社说法，尽管马克龙试图在不疏远特朗普的情况下与这位难以预测的美国领导人打交道，但是围绕乌克兰问题，美欧之间的鲜明分歧依然显露无疑。特朗普希望通过美俄谈判，尽快实现俄乌长期停火。马克龙则更谨慎，先从临时停火开始，最终达成和平协议，且需包含对乌安全保证。

同意维和

特朗普与马克龙会晤达成的共识之一，是一旦达成和平协议，由欧洲向乌克兰部署维和部队，尽管欧洲内部就此仍有分歧。

马克龙在联合记者会上说，欧洲已经准备派遣维和部队，不会沿前线部署，也不会介入冲突，只是确保“和平免遭破坏”。

马克龙说，围绕欧洲向乌克兰派维和部队，美国提供“支援”尤为关键。他将同定于27日访问白宫的英国首相斯塔默就此共同制定方案。按照马克龙说法，他与特朗普会晤后，“完全相信这条路走得通”。

特朗普表示赞同，说“维和任务是件好事”，并认为普京会接受这一想法。

普京24日早些时候接受俄罗斯国家电视台采访时说，欧洲国家可以“参与”旨在结束乌克兰危机的对话。法新社认为，这是普京就谈判事宜首次展现灵活性。

觊觎矿产

特朗普24日说，“欧洲应该在确保乌克兰长期安全上扮演关键角色”，意指乌克兰的安全应由欧洲承担责任。他重申美国援助乌克兰理应得到回报。

特朗普说，美国与乌克兰就共享乌克兰矿产资源收入的协议谈判“非常接近完成”，涉及乌克兰稀土等诸多资源，作为乌克兰对美国军援的回报之一。他预期乌总统泽连斯基“本周或下周”来美签署协议。

乌克兰矿产资源丰富，尤其是发展高技术产业需要的锰、钛、石墨、锂。

泽连斯基上周在一场讲话中拒绝签署一份涉及价值达5000亿美元的矿产资源协议，以偿还美国军援。按照他的说法，美国对乌援助根本没那么多，协议也没有就美国对乌安全保证作出具体安排。

据法新社报道，欧盟也盯上了乌克兰的矿产资源。

欧盟委员会分管产业战略的执行副主席斯特凡纳·塞茹尔内24日说，他在与欧盟委员会主席冯德莱恩一同访问乌首都基辅时，向乌方提出一项协议。

“如果欧盟与乌克兰达成一种双赢的合作关系，那么欧洲所需的30种关键原材料，有21种可以从乌克兰获得。”塞茹尔内说。（记者：胡若愚、邓仙来、胡友松；视频：王玉珏、张淼）

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