人民网迪拜2月25日电 （记者张志文）走进位于迪拜工业城的无醇饮料生产车间，几名工人正在有序灌装、贴签、打包，首款产自迪拜的MAJLIS阿拉伯麦芽饮料将从这里出发，与当地消费者见面。

据介绍，该产品使用麦芽、水、酵母和啤酒花等原材料，通过控制发酵过程实现产品无醇。公司总经理阿古尔·萨尔古宁对记者说，研发团队在初期面临的挑战非常大，后来他们受到历史启发，才探索出适合的生产工艺，“据考证几千年前的阿拉伯半岛先民曾经酿造出类似的麦芽制品，用于为沙漠旅行者提供充足的能量。”

麦芽饮料正在发酵罐内发酵。受访对象供图

建厂2年多来，这家工厂已经研发出5个口味的麦芽饮料，并在去年获得阿联酋有关部门授予的清真食品认证。阿古尔说，无醇饮料日渐受到中东消费者喜爱，产品一经投放就受到市场好评。如今，沙特、伊朗、土耳其等国家的经销商也希望代理这款产品，厂家计划今年在中东其他国家开设工厂，不断加大市场供给。

工厂内设有互动区，参观访客可以亲手制作麦芽饮料。受访对象供图

多家饮料企业数据显示，近年来中东和北非地区对无醇饮料的市场兴趣正在增长，一些国际啤酒企业也趁势在中东地区投放无醇啤酒、慕斯饮料等产品，并带动了当地中小企业参与市场竞争，为消费者提供更多无醇饮品新选择。

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