新华社基辅2月25日电（记者李东旭）据乌克兰国家通讯社25日报道，乌克兰最高拉达（议会）当天通过有关“战时无法举行选举”的议案。

乌国家通讯社援引乌议员热列兹尼亚克的话说，该议案当天经过再次投票获得268票支持，超过通过议案所需最低226票。该议案前一天因支持票数不足未获通过。

乌最高拉达25日发表声明说，在战时状态下，乌宪法不允许举行选举，乌民众一致认为选举应在停战后进行。乌克兰将在“全面、公正和持久和平”获得保障后，依照最高拉达决定宣布举行选举。

声明强调，泽连斯基是经由选举产生的总统，乌民众和最高拉达没有质疑其合法性。在新总统就职前，泽连斯基必须依照宪法规定继续行使权力。

近期，美国总统特朗普及其团队与乌克兰当局就“战时选举”“泽连斯基支持率”等问题爆发激烈口水战。特朗普呼吁乌方尽快停火并举行总统选举。

泽连斯基2019年5月就任乌克兰总统，任期至2024年5月。乌克兰危机于2022年春全面升级后，乌克兰因国家进入战时状态未如期举行原定于2024年3月的新一届总统选举。根据泽连斯基签署的最新总统令，乌克兰国家战时状态已延长至今年5月9日。

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