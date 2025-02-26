新华社吉隆坡2月25日电（记者毛鹏飞）马来西亚交通部长陆兆福25日说，水下探测公司“海洋无限”已在印度洋部署船只，重新开始搜寻马航370航班客机残骸。

针对当天早些时候马航370航班客机搜寻工作重启的媒体报道，陆兆福在一个记者会上说：“‘海洋无限’公司已开始调动他们的船只……我们已经原则上批准了重启（搜寻），目前只需最终敲定合同并签署。”

陆兆福表示，搜寻工作不会无限期进行，合同将设定明确的时间框架，具体细节有待敲定。

陆兆福强调，“海洋无限”已保证新一轮搜寻是基于多位专家的研究和数据。

“他们相信当前搜寻区域更加可信，因为他们此前已经搜索了很大的区域，并相信这块区域就是过去搜寻中被遗漏的部分。”陆兆福说，“海洋无限”有信心在该区域取得进展，且愿意承担风险，这是马来西亚政府决定推进此次行动的原因。

当天早些时候，有媒体报道，“海洋无限”搜索船“阿马达”上周末抵达距澳大利亚珀斯海岸约1500公里的印度洋新搜寻区域，开始使用水下机器人对海底进行搜索。

马来西亚此前表示，“海洋无限”重启搜寻以“找不到不给钱”为原则。根据合同条款，任何发现必须是可信的，不能只是一些碎片，具体标准将在合同中列出。

2014年3月8日，从马来西亚吉隆坡飞往中国北京的马航370航班客机失联，机上载有239人。2015年1月29日，马来西亚民航局宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。

马航370航班客机失联以来，客机残骸在世界多地被发现，搜寻工作多次启动又中断。去年12月，马来西亚方面表示，“海洋无限”提出的搜寻方案是“可信的”，原则上同意该公司继续搜寻客机残骸。搜寻工作将在印度洋南部约1.5万平方公里的海底新区域展开。

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