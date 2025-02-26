新华社哈博罗内2月25日电（记者郭春菊 滕军伟）南部非洲发展共同体（南共体）“可持续能源周”24日在博茨瓦纳首都哈博罗内开幕，活动主题为“加快可持续能源解决方案，实现南共体地区能源安全”，旨在应对南共体地区面临的能源挑战，促进能源领域的合作与创新。

博茨瓦纳总统博科在活动开幕式上致辞指出，必须提高生产和分配各种形式能源的能力，特别是优先使用可再生能源。投资可持续能源不仅是一项环境决策，也是一项经济要务。提升地区能源安全，有助于促进地区工业化和经济一体化，实现《非洲大陆自由贸易区协定》愿景。

他强调，实施能源供应战略需要集体行动，没有哪个国家可以单独应对这一挑战。他呼吁南共体成员国深化跨国合作，通过开发地区能源项目、协调政策、分享实践经验等，最大限度利用集体资源。

“可持续能源周”活动将持续至28日。24日，南共体成员国能源部长、驻博茨瓦纳外国使团和国际组织代表以及能源行业相关人员等约500人出席开幕式。能源周期间，与会者还将参加高级别全体会议、分组讨论及实地考察等活动，通过知识共享、推广最佳实践和鼓励开发可持续能源解决方案，来确保能源安全并推动区域经济增长。

南共体现有16个成员国，秘书处设在哈博罗内，其宗旨是在平等、互利和均衡的基础上建立开放型经济，打破关税壁垒，促进相互贸易和投资，实现人员、货物和劳务的自由往来，逐步统一关税和货币，最终实现地区经济一体化。

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