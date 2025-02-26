新华社莫斯科2月25日电（记者江宥林）据塔斯社25日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天在记者会上表示，俄方注意到美方在乌克兰问题上持“平衡得多”的立场，但只有在乌克兰问题解决之后，俄罗斯和美国才可能开展经贸投资合作。

佩斯科夫表示，美方立场有助于推动乌克兰问题的解决，俄方对此表示欢迎。但欧盟方面“尚未释放出平衡信号”。

佩斯科夫说，当前，俄美元首已表现出合作和恢复对话的政治意愿，下一步议程是解决乌克兰问题，然后才是考虑有可能的经贸和投资合作项目。他表示，美国需要稀土金属，俄罗斯有很多这种资源，并且有自己的战略资源开发计划，“这方面有足够广阔的合作前景”。

24日，俄总统普京在莫斯科州接受俄罗斯电视记者扎鲁宾采访时表示，如果美国政府机构和企业在稀有金属等领域有合作兴趣，俄罗斯愿提供合作。俄美在稀有金属等领域合作值得考虑。

联合国安理会24日举行乌克兰问题会议并通过决议，呼吁迅速结束冲突，实现持久和平。这份由美国提交的决议草案，当天在安理会表决中以10票赞成、0票反对、5票弃权的结果获得通过。英国、法国、丹麦、希腊和斯洛文尼亚5国投了弃权票。

(责编：崔译戈、张悦)