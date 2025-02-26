打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄总统新闻秘书：解决乌克兰问题后俄美才可能发展经贸合作

2025年02月26日08:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科2月25日电（记者江宥林）据塔斯社25日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天在记者会上表示，俄方注意到美方在乌克兰问题上持“平衡得多”的立场，但只有在乌克兰问题解决之后，俄罗斯和美国才可能开展经贸投资合作。

　　佩斯科夫表示，美方立场有助于推动乌克兰问题的解决，俄方对此表示欢迎。但欧盟方面“尚未释放出平衡信号”。

　　佩斯科夫说，当前，俄美元首已表现出合作和恢复对话的政治意愿，下一步议程是解决乌克兰问题，然后才是考虑有可能的经贸和投资合作项目。他表示，美国需要稀土金属，俄罗斯有很多这种资源，并且有自己的战略资源开发计划，“这方面有足够广阔的合作前景”。

　　24日，俄总统普京在莫斯科州接受俄罗斯电视记者扎鲁宾采访时表示，如果美国政府机构和企业在稀有金属等领域有合作兴趣，俄罗斯愿提供合作。俄美在稀有金属等领域合作值得考虑。

　　联合国安理会24日举行乌克兰问题会议并通过决议，呼吁迅速结束冲突，实现持久和平。这份由美国提交的决议草案，当天在安理会表决中以10票赞成、0票反对、5票弃权的结果获得通过。英国、法国、丹麦、希腊和斯洛文尼亚5国投了弃权票。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部