新华社德国斯图加特2月25日电 通讯｜深化交流合作 携手创造共赢——聆听来自中德经贸合作论坛暨第三届链博会推介会的声音

新华社记者潘洁 刘向 马志异

面对全球供应链重构、贸易保护主义抬头等新形势、新挑战，中德工商界怎么看？双方如何加强合作、做大互利共赢的蛋糕？24日，中德经贸合作论坛暨第三届链博会推介会在德国巴登-符滕堡州举行，两国政商界代表围绕“全球供应链重构下中德经贸合作新机遇”主题展开深度对话。

巴登-符滕堡州经济部战略和对外经济司司长约翰内斯·容在开幕致辞中指出，当前国际贸易环境面临保护主义挑战，国际企业对未来越发感到担忧，这些企业普遍期待开放的市场、公平的贸易关系以及稳定的国际环境。

“德中工商界人士齐聚斯图加特，坦诚讨论现有挑战，这尤为重要。德中工商界加强交流，是增进相互理解的重要基石。双方需要继续传递合作信号，深化德中经贸关系。”容说。

这一观点得到与会者的广泛共鸣。巴登-符滕堡州企业家联合会副总经理文庭表示，该联合会及下属分协会特别关注当前反全球化逆流中的合作机遇，此次论坛释放积极信号，表明在全球局势充满变数的当下，合作不仅是可能的，而且是受欢迎的。中国无疑是最具影响力、最重要的合作国家之一。

中国通用技术集团国际控股有限公司董事汪晓从企业实践角度分析说：“全球供应链正经历系统性重构，中德企业应当以开放包容理念推进创新合作。这不仅是我们应对挑战的最佳选择，更是实现互利共赢的最好办法。”

中国驻法兰克福总领事黄昳扬向与会人士介绍了近期中国发布的《2025年稳外资行动方案》，强调中国始终秉持开放共赢的引资策略。“期待更多德国企业抓住中国消费升级、产业转型和科技创新的战略机遇，共享中国发展红利。”他说。

活动期间，中展集团分别与德国沃克公司、巴登-符滕堡州中德经济协会签署了第三届链博会参展意向申请书及合作备忘录。

“在上届链博会上，有19家德国企业参展，是第三大境外参展国。”中展集团董事长林舜杰说，德国参展企业不仅广泛分布在智能汽车链、清洁能源链、先进制造链等展区，而且在全球供应链中占据着独特地位。相信第三届链博会将有更多德国企业参与，展现各行业上下游关键环节的紧密协作与深度融合。

由中国贸促会组织的中国企业家代表团参加了此次中德经贸交流活动。与会企业家普遍表示，无论是在机械制造、汽车等传统领域还是数字经济、人工智能、绿色发展等新兴领域乃至开拓第三方市场方面，中德合作大有可为、未来可期。

中国贸促会会长任鸿斌说，中德作为世界第二、第三大经济体，在资源禀赋、产业结构等方面互补性强、依存度高，产业链供应链深度互嵌。“以汽车产业合作为例，上世纪80年代，德国车企进入中国市场，有效助力中国汽车工业体系建设和发展，中国开放的市场环境也为德国车企提供了可持续发展的沃土。近年来，两国车企在电动化转型、芯片制造、智能网联、零配件等领域开展全产业链合作，实现了产业互促、利益共享、发展共进。”

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