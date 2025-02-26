新华社洛杉矶2月24日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心24日发布公报说，美国多个州暴发与能量补充饮品相关的李斯特菌感染。截至目前，全美已有21个州的38人感染，其中12人已死亡。此次感染事件最早的病例可追溯至2018年，但其源头今年才发现。

公报说，李斯特菌是一种极其顽固的病菌，可以在物体表面存活很长时间，因此李斯特菌感染事件往往会持续数年。此次感染事件可追溯至2018年，但超过半数感染病例发生在2024年和2025年。大部分感染者为居住在长期护理机构的人群或感染前曾住院治疗过的人群。受影响人群年龄范围在43岁至101岁，65岁以上老年人受影响最严重。

公报介绍，美疾控中心此前曾多次调查导致此次感染事件的李斯特菌菌株，但一直未能找到明确的食物感染源，直到今年，通过环境检测和全基因组测序，才确定感染源与长期护理机构等供应的冷冻盒装能量补充饮品有关。这些能量补充饮品主要供给那些因医疗原因而需要吃流食者。

据介绍，受影响的能量补充饮品品牌Lyons ReadyCare和Sysco已宣布召回所有在保质期内的产品。美疾控中心提醒公众，不要食用任何在召回范围内的产品，而应将其立即扔掉或退货，同时清洁冰箱、食品容器以及可能接触过召回范围内产品的物体表面。

据美疾控中心网站介绍，李斯特菌感染症状通常在食用受该病菌污染的食物后两周内出现。轻微症状包括发烧、肌肉疼痛、恶心、疲倦、呕吐和腹泻等，重症包括头痛、颈部僵硬、意识模糊、失去平衡和抽搐等。李斯特菌感染对孕妇、65岁及以上人群以及免疫系统较弱的人群风险较大。

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