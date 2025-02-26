——访古巴退役飞行员曼努埃尔·罗哈斯·加尔西亚

本报记者 宋亦然

泛黄的毕业证、大量珍藏的黑白照片、口中哼唱着《我是一个兵》的旋律……远在大洋彼岸，回忆起半个多世纪前同中国的一段故事，古巴退役飞行员、古巴航空公司前副总裁曼努埃尔·罗哈斯·加尔西亚眼里含着泪光。

近日，“来中国参加过飞行员培训的古巴老爷爷”的故事，在互联网上引发广泛关注，不少网友被故事背后跨越半个多世纪的中古情谊深深打动。2月10日，中国驻古巴大使馆邀请古巴曾赴华学习的老飞行员及家人来馆共庆元宵佳节。罗哈斯就是受邀参加的古巴退役飞行员之一。

上世纪60年代初，古巴急需培养一批飞行员，以建设独立自主的国防力量。在中古两国领导人的关怀下，当时16岁的罗哈斯和同伴共同踏上了前往他们“第二故乡”的旅途。罗哈斯说，他们一行200多人，平均年龄不到20岁，被派往中国学习飞行和飞机维护技术，成为1960年中古建交后，最早到中国留学的古巴学生群体之一。

“彼时，中国也处于发展建设初期，中国人民还在勒紧腰带过日子，依然毫不犹豫地接纳了我们，给予我们最优质的培训、最温暖的关怀。”罗哈斯说。

回忆起当年的生活，罗哈斯记忆犹新：“每天除了学习理论知识、进行飞行训练，还要参加体能锻炼。中国教官对我们关怀备至，为了帮助大家提升文化水平，学校组织了学习小组，每组都有一位高水平的同学带领大家学习；学习之余，中国教官还教我们唱中文军歌，我们和中国同学们比赛，看谁唱得好。现在，我的子女和孙辈还会唱这些歌。”

中国教官的专业素养与严谨作风给罗哈斯留下了深刻印象。“我们的训练极为严格，每一个飞行动作都需要在地面反复演练，以确保在空中能够精准操作。这种训练方式让我受益终身。”罗哈斯表示，除了飞行技术，他还学到了团队协作与坚韧不拔的精神。“中国教官还教会我们如何面对种种逆境和挫折，以及谦虚谨慎、严守纪律、勤俭节约等美德。”

经过系统学习，罗哈斯和同伴们顺利完成学业，回到古巴后成为空军飞行员。此后的军旅生涯中，罗哈斯多次获得荣誉和嘉奖，并最终晋升上校军衔。他表示，在中国学到的训练方法与精神一直支撑着他。“我曾在缺氧情况下成功完成飞行任务，这离不开中国教官当年传授的应对技巧。”

多年来，罗哈斯一直关注中国的发展，对中国取得的巨大成就深感钦佩。“今天的中国经济腾飞、科技进步，人民生活水平不断提高。”他表示，希望未来有机会重返中国，亲眼看看这片曾经塑造过自己的土地上发生的伟大变化。

“我的心永远向往中国。”罗哈斯动情地说，“中国教会了我许多宝贵的东西，这种影响不仅体现在个人成长上，也体现在古中两国的友谊与合作中。我相信，青年一代必将持续深化古中友谊，携手迈向更加美好的未来。”

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)