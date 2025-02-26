本报记者 王欣悦 董泽扬 焦思雨 李安琪

亚历克斯探访位于重庆渝北区的一家草莓园。

重庆西部国际传播中心供图

谢敏在制作手工艺品。

郭 程摄

吉利展示用酒庄员工自家种植作物酿制的酒。

周 航摄

2025年是“十四五”规划收官之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，关键在于发展产业、促进就业；推进乡村全面振兴，必须积极发展富民产业、拓宽农民增收渠道。近日，本报记者走访重庆、海南海口、宁夏银川等地，记录下外国友人眼中的乡村好“丰”景。

“政府把路修到村民家门口，让乡村特产获得走向更大市场的机会”

重庆渝北，西部国际传播中心演播室。

“火锅、串串……提起重庆美食，你会想到什么？”演播室内，重庆西部国际传播中心外籍专家、主播亚历克斯理好台本，开始节目的录制。

2019年，加拿大人亚历克斯第一次来到重庆。繁华的街景、丰富的美食、便捷的游览体验给他留下深刻印象，巫溪县大河乡村民的乐观和友好更是让他称赞。“那里的村民见到我这样的‘洋面孔’，也会热情地用英语说‘你好’。”亚历克斯说。

后来，亚历克斯留在了重庆，见证并记录重庆乡村振兴的故事，“我想将眼中的重庆如实记录下来，破除外界对中国的偏见。”

2022年6月20日，郑渝高铁全线贯通运营，地处三峡库区的巫山、奉节、云阳三县，从没有铁路一举迈入“高铁时代”。“我当时第一时间对此进行了记录。这条线路穿越崇山峻岭，简直是奇迹之路！”回想起当时的探访场景，亚历克斯依然心潮澎湃。

从郑渝高铁到“背篓专线”，再到正在建设中的重庆东站；从公路到高铁，再到飞机——不断完善的交通网络将重庆乡村与全国乃至世界相连。巫山脆李、奉节脐橙、城口腊肉等特产走出当地的赶集场，搭上了高铁、飞机，行销全国、走向世界。亚历克斯感慨道：“道路代表着机会。中国政府把路修到村民家门口，让乡村特产获得走向更大市场的机会。”

不久前，亚历克斯前往渝北区兴隆镇一家草莓园探访，看到了重庆山地高效农业的生动实践。“用重庆话说，这里都是‘鸡爪地’‘巴掌田’。”亚历克斯说，当地积极打造高标准、宜机化农田，推动农业机械化发展，“科技助力耕作效率提高，当地富民产业走上了科技之路”。自那之后，亚历克斯便常常到兴隆镇逛乡村、摘果蔬，“见证着他们用自己的双手创造财富”。

近5年来，亚历克斯与团队成员一起，制作了近百个介绍重庆的视频，其中许多视频的拍摄深入乡村，让外国观众看到重庆“赛博朋克”之外的另一面。

“很多人看到我的视频后会评论：‘嘿，我也想去重庆瞧瞧’。这些留言更加坚定了我做好这份事业的决心。”亚历克斯说，“我想通过一个个视频，把重庆乡村的发展完整、全面地展示给世界。”

“既拓宽农民致富渠道，又助力传统文化传承，这种做法很实在”

海南海口，琼州海峡畔。

“这种美丽的艺术让我沉醉。”小店里，谢敏拿起一小块椰壳，蘸取颜料，在椰壳上细细勾勒。

谢敏来自美国芝加哥，曾是一名英语老师的她，如今称自己为设计师、小店店主。谢敏的小店叫“海岛乐趣”，位于海南海口白沙门公园内。“这是五指山市的黎锦手提包，这是保亭村子里的织品，那几件是东方市的。”店里摆放的黎锦作品出自海南各地村民之手，谢敏如数家珍。店中还有不少她亲手设计和制作的文创产品，灵感都来自鱼、乌龟、闪电等传统黎锦纹样。

为了学习黎锦纺染织绣等制作技艺，谢敏几乎走遍整个海南岛，到访过不少黎族村庄。这一过程中，她不仅结交了许多黎锦织娘，也听到不少通过黎锦脱贫致富的故事。

在东方市东河镇玉龙村，谢敏认识了符现相。符现相起初在村里开一个小卖部，收入不多。2014年，一名收购商上门花几百元人民币买走了她织的黎锦壁挂，给她启发。2018年，在当地扶贫干部吉家贵的建议下，符现相将小卖部改造为黎锦工坊合作社，专门生产和销售黎锦产品，加入合作社的20多名妇女按件计酬，多劳多得。合作社生产的黎锦披肩一件能卖到6000多元人民币，年收入超过20万元人民币。

“公司+合作社+农户”的订单式生产模式日渐成熟。公司精准下单、合作社合理分配、农户对口织锦，生产效率有效提高。得益于更完整的产购销链条，村民们能够合理安排时间，织锦、农作两不误，参与织锦增收的积极性更高了。

经过多年努力，以黎锦为代表的传统手工艺项目已成为玉龙村经济发展的重要抓手。“打开黎锦销路，既拓宽农民致富渠道，又助力传统文化传承，这种做法很实在。”谢敏认为，推动传统手工艺产业化、标准化，激活其“造血”功能，对于巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村产业可持续发展具有重要意义。

谢敏一直在思考如何让黎锦走出村庄，符现相一家也在探索。符现相利用每一次展览和培训机会，推销产品、积累客源，她的大女儿符仁玲则将目光转向短视频平台，通过互联网打造品牌。如今，符现相一家已成为“东方织娘”品牌共创计划合作伙伴。

2024年12月5日，联合国教科文组织将“黎族传统纺染织绣技艺”从急需保护的非物质文化遗产名录转入人类非物质文化遗产代表作名录。得知这一消息，谢敏非常兴奋：“我敬佩那些创造出美丽艺术的人，我也想为艺术的保护与传承出一份力。”她希望继续发挥自己的语言优势，“把喜爱的黎锦和背后的致富故事讲给世界听”。

“农产品附加值提高了，员工们的收入更多了”

宁夏银川，贺兰山东麓。

“在我看来，这里就是葡萄酒最好的产区。”葡萄园里，出生于法国波尔多的吉利自豪地说。

吉利一家三代从事葡萄酒酿造工作。13年前，已是宁夏女婿的吉利来到中国，与妻子一起在银川市贺兰县金山村创办了“宁夏银色高地”酒庄。在这里，他参与并见证了葡萄酒产业给当地乡村带来的发展变化。

“刚来的时候，这里遍地沙石，连一棵树都没有。”吉利回忆道。如今，当地“土特产”文章越做越好，不断涌现的新产业、新业态推动乡村产业提质增效。“300多家酒庄在贺兰山脚下诞生，这里成了葡萄酒产业发展的热土，很多人的命运因葡萄酒产业的兴起而改变。”吉利说。

“以前想买奶油、奶酪等，我要专门开车去银川，但现在村里的餐厅、商店里应有尽有。”吉利说，村里通了硬化路，村民出行的交通工具也升级换代，新能源汽车越来越多，“农村公路修得越来越好，对于发展乡村富民产业意义重大，这也是中国乡村全面振兴的缩影。”

走进酒庄展示区，一面照片墙映入眼帘。54张照片中，主人公们站在自家大门前，手握农具，笑容自信舒展。他们都是在酒庄工作的农民，朱志和就是其中之一。朱志和是西海固移民，原先以种菜为生，来到酒庄后学会了开拖拉机、维修电路等技能，如今俨然成为酒庄的半个管家。吉利说：“酒庄的员工基本是附近的村民，其中大部分从西海固移民过来，之前日子过得清贫。现在，他们在酒庄从事种植、酿造等工作，极大地改善了家庭经济状况。”

“村里的年轻人不再像过去那样，纷纷涌向大城市寻找工作机会。甚至很多留学归来的年轻人以及国际人才都主动选择留在这里。”吉利表示，葡萄酒产业带动了原料供应、包装、物流、文旅等上下游产业的发展，吸引了不少人才前来创业发展。

“除了葡萄酒外，我们还不断拓展酿酒种类。这两款酒是由我们员工自家种植的大米和苹果酿制的。”吉利拿出两瓶酒自豪地介绍道，“它们在市场上很受欢迎，农产品附加值提高了，员工们的收入更多了，真正实现了产业与生活的紧密结合。”

看着金山村日益富裕、村民们的日子越过越红火，吉利感慨，中国推进乡村全面振兴，一定能实现农业增效益、农村增活力、农民增收入，“中国政府积极发展乡村富民产业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。我相信，中国乡村未来会更加繁荣美丽。”

（肖景予对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)