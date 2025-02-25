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两名中国人在韩国在建桥梁坍塌事故中遇难

2025年02月25日16:29 | 来源：新华网
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　　2月25日，救援人员在位于韩国忠清南道天安市的坍塌事故现场工作。新华社发（孙一然 摄）

　　新华社首尔2月25日电（记者陆睿　姬新龙）中国驻韩国大使馆25日向新华社记者证实，已接到韩国警察厅通报，韩国首尔世宗高速公路在建桥梁坍塌事故中有两名中国人遇难、一名中国人受伤。

　　中国驻韩国大使馆和韩国外交部、警察厅等部门联系交涉，希望韩方采取一切措施查明原因、做好善后，同时全力救助伤者，并已派专人前往现场慰问伤者，了解情况。

　　据韩国媒体报道，发生事故的桥梁位于京畿道安城市和忠清南道天安市交界处附近。25日上午9时49分许，桥墩上的桥板坍塌，造成包括两名中国人在内的4人遇难，另有6人受伤。

　　事故发生后，韩国代总统崔相穆向各部门下达紧急指示，动员人力和设备优先抢救人员。消防部门14时30分宣布结束搜救时说，共有10名工人在事故中被压，现场发现了3名死者，另有1人在送医后死亡，还有5人重伤、1人轻伤。

　　当地电视台播放的行车记录仪视频显示，发生事故的在建桥梁连接两处山地，巨大的桥板从约50米高处呈V字垮塌，地面扬起巨大灰尘。

　　2月25日，救援人员在位于韩国忠清南道天安市的坍塌事故现场工作。新华社发（孙一然 摄）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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