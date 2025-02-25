新华社北京2月25日电（记者马卓言、曹嘉玥）针对加拿大宣布对中国实体实施制裁，外交部发言人林剑25日表示，加方的做法毫无道理，十分错误，中方坚决反对，已就此向加方提出严正交涉。

当日例行记者会上，有记者问：2月24日，加拿大发布声明宣布，对76个向俄罗斯提供军民两用物项支持的外国实体和个人实施制裁，其中包括20余家中国实体，请问中方对此有何评论？

林剑说，中方一贯反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁。加方制裁中国实体的做法毫无道理，十分错误，中方坚决反对，已就此向加方提出严正交涉。

林剑表示，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，致力于推动危机政治解决，从不向冲突方提供致命性武器，严格管控军民两用物项出口，对无人机出口管制范围和措施是全球最严水平。与其他国家一样，中方在平等互利基础上同俄罗斯开展正常的经贸合作，合情合理，无可指摘。

“中方敦促加方立即撤销错误决定。我们将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。”林剑说。

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