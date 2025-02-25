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中国代表：期待国际社会为推动乌克兰危机政治解决创造有利氛围

2025年02月25日16:08 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月24日电　中国常驻联合国代表傅聪24日在联合国安理会表示，当前乌克兰问题正迎来谈判解决的关键时刻，中方期待国际社会为推动危机政治解决创造有利氛围，期待联合国及安理会为凝聚会员国和平共识发挥建设性作用，期待安理会的行动能进一步发出推动和谈的和平呼声。

　　傅聪当天在安理会表决涉乌克兰问题决议草案后表示，任何冲突的终点都是谈判桌。当前，谈判解决乌克兰问题的呼声不断上升，和平窗口正在开启。中方支持一切致力于和平的努力，支持美、俄达成的关于启动和谈的共识，期待各当事方和利益攸关方都能适时参与到和谈的进程中来，找到照顾彼此关切、公正、持久的解决方案，达成有约束力、所有当事方都接受的和平协议。战事发生在欧洲大地，欧洲有必要为和平发挥作用，共同解决危机的根源性问题，找到均衡、有效、可持续的安全框架，实现欧洲大陆的长治久安。

　　他表示，中方在乌克兰问题上的主张客观、公正、理性、务实。中方始终主张危机尽早和平解决，始终按照习近平主席提出的“四个应该”积极劝和促谈，始终强调各国主权和领土完整应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则应得到遵守，各方合理安全关切应得到重视，一切致力于和平的努力应得到支持。中方派特使积极开展外交斡旋，同包括俄、乌在内的有关各方保持接触，还同巴西等国发起“和平之友”小组，形成支持和推动和平的重要力量。中方愿根据当事方要求，考虑国际社会尤其是全球南方国家的关切，继续为危机政治解决发挥建设性作用。

(责编：崔译戈、张悦)

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