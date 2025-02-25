新华社塔那那利佛2月24日电（记者凌馨）马达加斯加外交部长拉法拉瓦维塔菲卡·拉萨塔24日在马首都塔那那利佛说，感谢中国50年来持续派遣医疗队，将先进医疗服务带到该国最偏僻的角落，挽救了数百万当地人的生命。

拉萨塔是在出席中马两国关于中国援马医疗队合作的换文签字仪式上作上述表示的。中国驻马大使季平与马公共卫生部长泽利·兰德里亚马南塔尼在换文上签字。

拉萨塔说，中国始终与马达加斯加休戚与共。1975年，中方派遣第一批医疗队抵马，迄今已有约700名中国医生先后来到这里救死扶伤。中国援马医疗队还与马医疗人员密切合作，帮助加强当地医疗队伍建设。中方还通过捐赠医疗设备等，为马卫生基础设施的持续改善作出了巨大贡献。

中国驻马大使季平在仪式上表示，中国医疗队始终秉持“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的精神造福当地人民，为深化中马医疗卫生领域合作、携手推动构建人类卫生健康共同体而不懈努力。

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