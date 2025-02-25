人民网记者 崔译戈

2月10日，国务院常务会议审议通过了《2025年稳外资行动方案》（以下简称《行动方案》）。2月20日，国务院新闻办举行政策例行吹风会介绍有关情况。接受人民网记者采访的有关专家表示，《行动方案》释放进一步对外开放积极信号，以实际行动提振各国企业投资中国、共享发展机遇的信心。

稳外资在行动

吸引和利用外资一直是我国对外开放基本国策的重要组成部分。2024年，全国新设立外商投资企业59080家，同比增长9.9%。

受全球投资乏力、地缘政治、国内相关产业发展变化等因素影响，2025年1月，我国实际利用外资975.9亿元人民币，同比下降了13.4%，降幅较去年全年有所收窄。国际货币基金组织（IMF）2025年1月发布的《世界经济展望》更新内容预测，2025年全球经济增速预计为3.3%，低于2000年至2019年的历史平均水平3.7%。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员徐德顺表示，当前全球经济形势面临一些挑战，主要是地缘政治紧张局势和全球贸易摩擦仍处于较高水平，以及部分国家新当选政府政策转变令市场感到不安，使得全球贸易网络、投资格局、产供链的稳定性和经济增长受到影响。

《行动方案》在“外资24条”等现有政策的基础上，从有序扩大自主开放、提高投资促进水平、增强开放平台效能、加大服务保障力度等4个方面，进一步提出了20项政策举措。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉表示，《行动方案》的出台体现了国家对稳外资的重视，鼓励外商企业继续投资中国。

徐德顺认为，中国具有超大规模的市场需求，积极推进高水平制度型对外开放，持续优化营商环境，中国式现代化为世界提供确定性，吸引外资仍存在诸多有利条件。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，中国引资结构正不断优化，外商投资企业进出口向高端化、智能化、绿色化方向迈进。

中国通过积极吸引外资，充分利用全球创新资源和创新成果发展新质生产力。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在20日举行的国新办政策例行吹风会上表示，外资企业已成为我国科技创新体系的重要组成部分。我国制造业和高技术制造业实际使用外资占比较2024年底分别提高了2.6和0.8个百分点；医药制造业和科技成果转化服务业实际使用外资分别增长68.4%和23.9%。

2月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激和国家发展改革委利用外资和境外投资司负责人华中、工业和信息化部规划司司长姚珺、商务部外国投资管理司司长朱冰、市场监管总局信用监督管理司司长周卫军介绍扩大高水平对外开放，做好2025年稳外资工作有关情况，并答记者问。新华社记者 李鑫 摄

做好“加减法”

《行动方案》着重在做好负面清单“减法”、优化营商环境“加法”方面发力。

从“减法”方面看，2024年9月，国家发展改革委会同商务部发布《外商投资准入特别管理措施》，全面取消了制造业领域外资准入的限制措施。《行动方案》明确，落实全面取消制造业领域外资准入限制要求，拿出更多务实管用举措稳存量、促增量、提质量。《行动方案》还提出，进一步压减市场准入负面清单事项，扩大电信、医疗、教育等领域的开放试点，扩大鼓励外商投资产业范围等。

从“加法”方面看，《行动方案》提出，在自贸试验区持续扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，提升国家级经济技术开发区外向型经济发展水平等一系列举措。国家发展改革委利用外资和境外投资司负责人华中表示，将尽快按程序出台2025年版《鼓励外商投资产业目录》，新目录将重点增加先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域条目，同时也鼓励外资更多投向中西部地区和东北地区。在打造品牌方面，商务部将高质量办好“投资中国”活动。

徐德顺表示，《行动方案》所涉及的投资开放领域广、程度深，行动措施全面务实、导向明确，为营造法治化、国际化、便利化的营商环境提供政策支持，彰显了中国持续推进制度型对外开放的决心。

形成“组合拳”

随着多项稳外资政策持续落地，近期，来华外资走势向好、信心向好。特斯拉上海储能超级工厂等多个外资大项目在华取得新进展，一系列调查数据显示了跨国公司持续投资中国、深耕中国的意愿。

中国美国商会发布的《2025年中国商务环境调查报告》显示，近70%的消费行业受访企业预计2025年将增加在华投资；中国英国商会发布的商业信心调查报告显示，76%的受访企业表示将维持当前的投资水平或增加投资；中国德国商会的报告显示，超过一半的企业计划在未来两年增加投资。

2月8日拍摄的特斯拉上海储能超级工厂（无人机照片）。新华社记者 方喆 摄

《行动方案》明确要求，各项举措、各项政策措施将于2025年底前落地见效。商务部外国投资管理司司长朱冰介绍，配合《行动方案》出台，下一步各部门还会推动出台配套的若干政策文件，形成“1+N”的稳外资政策“组合拳”。

屠新泉认为，下一步稳外资工作应继续加大政策支持力度，着力抓重点企业、重点项目，积极协调解决各国企业投资中国的堵点、难点。

徐德顺表示，《行动方案》将推动中国进一步优化营商环境，有效衔接国内外市场，形成高水平、法治化的投资开放制度。同时，也将为营造更有利的全球投资环境贡献中国力量。

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