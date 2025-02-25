人民网海塞卜2月25日电 （记者沈小晓）库姆扎尔村位于阿曼穆桑代姆半岛的最北端，隔着霍尔木兹海峡与伊朗相望。这里与阿曼其他地区之间隔着 100 公里的岩石沙漠，平时只能乘船到达。在高耸的石灰岩山脉和纯净的阿拉伯湾水域之间，库姆扎尔村就静静地坐落在这里。

远眺库姆扎尔村。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

库姆扎尔村掠影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

库姆扎尔大约有500 年的居住历史。葡萄牙人绘制的第一张地图上就已标明了该城市现今所在地区的一个定居点。库姆扎尔位于霍尔木兹海峡入口处，数千年来都是重要的贸易和文化交流地点。在古代，来自波斯、印度和东非的水手和商人都曾经过该地区。当地人讲的库姆扎尔语，是一种濒临灭绝的方言，融合了阿拉伯语、波斯语、葡萄牙语、印地语和其他语言，这也凸显了库姆扎尔长期以来作为不同文明之间贸易十字路口的重要地位。

在库姆扎尔的学校，老师正在给孩子们上课。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

在海边玩耍的孩子们。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

库姆扎尔人靠捕鱼为生。金枪鱼和沙丁鱼是当地最常见的捕捞鱼类。当盛夏来临时，由于海湾温度升高至50摄氏度，大多数人就会迁往附近的港口城市海塞卜居住，高温结束后再返回。

如今，尽管越来越多的库姆扎尔人正在迁往大城镇，但他们仍然对当地有着强烈的自豪感。“库姆扎尔人永不畏惧”，因为他们的传统就是战斗，无论是对抗自然还是其他敌人。“我们为自己是库姆扎尔人而感到自豪。我们有责任在现代挑战中成长，但我们永远不会抛弃自己的文化和语言。”当地居民哈桑对我们说。

库姆扎尔村掠影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

游客在库姆扎尔村参观游览。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

库姆扎尔村掠影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

库姆扎尔村掠影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

在海边玩耍的孩子们。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

库姆扎尔村的儿童。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

当地人们在运送生活物资。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：王禹蘅、杨牧)