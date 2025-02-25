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中国维和官兵开展人道主义援助活动

2025年02月25日14:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕2月24日电 （记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：当地时间2月24日，中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队向当地卢雅克镇圣玛丽小学捐赠各类学习用品和文体器材，开展人道主义援助活动，进一步加深与当地人民的深厚友谊。

图为我维和官兵开展人道主义援助活动现场（张晓昆摄）1

中国维和官兵开展人道主义援助活动现场。张晓昆摄

卢雅克镇圣玛丽小学位于维和工兵外点宿营地附近，因当地局势持续动荡，学校物资异常匮乏。中国维和工兵分队了解情况后，积极筹措捐赠物资，向学校捐赠了书包、足球、篮球、水彩笔等用品，帮助他们改善日常教学及文娱条件。

图为我维和官兵开展人道主义援助活动现场（张晓昆摄）2

中国维和官兵开展人道主义援助活动现场。张晓昆摄

“中国工兵为我们修复了从科瓦乔科到卢雅克的道路，还向孩子们捐赠了学习文体用品。非常感激中国军人的善举。”雅克镇圣玛丽小学的老师马提昂·马约特祝愿中国和南苏丹友谊长存。

维和官兵还与师生们展开互动交流，向他们讲述中国故事，教写中国汉字，鼓励学生们努力学习，健康成长。

图为我维和官兵为学校老师处理外伤（张晓昆摄）

中国维和官兵为学校老师处理外伤。张晓昆摄

图为我维和官兵用汉语和学生们进行互动（张晓昆摄）

中国维和官兵用汉语和学生们进行互动。张晓昆摄

维和官兵郑培说，孩子是国家的未来、民族的希望，希望他们的到来能为改善学校的教学环境提供帮助，祝愿中国和南苏丹两国友谊能够在他们的见证和接力下传承发扬。

(张晓昆、万伟龙对此文亦有贡献）

(责编：王禹蘅、杨牧)

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