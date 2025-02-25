新华社华盛顿2月24日电 美国政府效率部负责人埃隆·马斯克24日说，如果联邦政府雇员第二次对汇报上周个人工作进展的要求熟视无睹，则面临被解雇。

马斯克当日在社交媒体发文说，根据美国总统特朗普的想法，若联邦政府雇员第一次不对要求汇报上周个人工作进展的邮件进行回复，“他们将获得一次机会”，“第二次不回复将导致被解雇”。

另据美国媒体报道，特朗普24日在与到访的法国总统马克龙会谈期间说：“他（马斯克）正在做的是要表明，‘你究竟是不是在工作？’。”特朗普称，很多人没有回复邮件是因为“这些人甚至根本不存在”。

马斯克此前曾在社交媒体上写道：“所有联邦雇员将很快收到一封电子邮件，要求了解他们上周完成的工作。未作回应将视同辞职。”上述电子邮件已由美国人事管理局22日晚发出，题为《你上周做了什么？》。媒体获取的邮件内容显示，联邦雇员被要求列出“五项上周业绩”，回复时间截至美国东部时间24日23时59分。

据媒体报道，美国联邦检察官办公室等机构向雇员发送电子邮件，建议他们先别急于回复人事管理局发的“汇报工作”邮件，待该部门核实邮件内容并制定回复规范后再行动。国家海洋和大气管理局提醒员工，人事管理局的邮件内容“不合常规、出人意料，需要管理部门进一步核查”。

特朗普今年1月20日在宣誓就职当天签署行政令，组建由马斯克牵头的名为政府效率部的顾问委员会，并声称这将大幅削减联邦开支，以恢复联邦政府的能力和效率。近期，政府效率部因获取多个联邦政府部门信息，遭多方批评，并在多地引发抗议。

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