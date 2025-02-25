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专访｜“对等关税”将使多边贸易体制面临空前挑战——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇

2025年02月25日13:12 | 来源：新华网
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新华社日内瓦2月24日电 专访｜“对等关税”将使多边贸易体制面临空前挑战——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇

新华社记者焦倩

联合国贸易和发展会议（贸发会议）资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示，美国提出对贸易伙伴征收“对等关税”或导致全球范围的贸易战。这种情况一旦发生，将使多边贸易体制面临空前挑战。

美国总统特朗普13日签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。此前，特朗普已签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税。这些举措招致多国政商学界人士批评与反对。

对此，梁国勇表示，“对等关税”涉及的贸易伙伴范围非常广泛。同时，由于美国和发展中国家之间的关税落差较大，发展中国家较之发达国家受“对等关税”的影响更大。

梁国勇介绍，世界贸易组织规定了一个成员可以向其他成员征收的最高关税，同时根据最惠国待遇原则，一个成员应向其他成员提供同等待遇，不能歧视性地对一方施加额外关税或数量限制。因此，美国的关税举措势必在多边贸易体制内受到质疑和挑战，并可能导致报复措施，从而引发贸易战。

梁国勇说，加征关税会使出口方的产业和企业受到冲击，经营和业绩受损，也会使进口方的消费者受到影响，不得不因此支付更高价格。从宏观层面看，大规模贸易战导致进口商品价格显著上涨，可能推升通货膨胀，使经济面临不稳定局面。从国际维度看，关税战将带来贸易和投资转移效应。

梁国勇认为，美近期关税措施背后的动机主要包括：减少美国巨额贸易逆差；推动对美投资，加速制造业回流；增加关税收入，填补减税政策带来的财政资金缺口；把关税作为施压手段，达到经济和经济以外的目的。“对等关税”是否最终实施，具体还要看美方如何权衡利弊。

(责编：崔译戈、张悦)

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