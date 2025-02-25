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卢森堡议长：卢中合作为两国人民带来福祉

2025年02月25日13:11 | 来源：新华网
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　　新华社卢森堡雷米希2月24日电（记者潘革平）卢森堡国民议会议长维斯勒24日晚在雷米希市出席“欢乐春节·感知中原”活动时说，卢森堡与中国多年来保持着卓有成效的合作，为两国人民带来福祉。随着综合国力提升，中国正以负责任大国的姿态，为维护世界和平、促进共同发展作出重要贡献。

　　维斯勒在活动上接受新华社记者采访时说，卢森堡与中国在银行、航空运输等传统领域建立了坚实的合作基础，两国在绿色金融、数字经济等新兴领域的合作探索已取得初步成果。

　　一同出席活动的卢森堡经济、中小企业、能源和旅游大臣莱克斯·德勒对中国在能源转型方面取得的成就高度称赞。他说，中国电动汽车的普及速度、规划及电池技术等领域的创新“远超欧洲想象”，为全球绿色转型提供了宝贵经验。

　　他还说，随着中国免签政策的实行，卢森堡民众赴华旅游热情高涨，也期待更多中国游客来到卢森堡，感受这里“古堡与自然交织”的独特魅力。

　　“欢乐春节·感知中原”晚会由卢森堡中国文化中心与河南省文化和旅游厅联合主办，吸引了卢森堡各界400多人参加。

(责编：崔译戈、张悦)

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