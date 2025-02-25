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中国代表呼吁重振多边军控机制　维护国际和平安全

2025年02月25日13:10 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦2月24日电（记者石松）中国外交部军控司司长孙晓波24日在日内瓦裁军谈判会议（裁谈会）高级别周会议发言，呼吁各国建设性推进裁谈会工作，重振多边军控机制，维护国际和平安全。

　　孙晓波说，冷战已结束30多年，但冷战思维与零和博弈仍在作祟，军事合作“小圈子”层出不穷。中国倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。各方应秉持正确的安全理念，切实维护全球战略稳定，加强新兴科技治理，完善国际防扩散秩序。

　　孙晓波表示，裁谈会作为多边军控条约体系的摇篮，其地位只能加强、不能削弱。裁谈会应坚持平衡处理各方关切，关注新兴科技全球治理问题，努力在推动谈判防止外空军备竞赛和无核安保国际法律文书方面争取“早期收获”。

　　孙晓波强调，实现无核武器世界目标是全人类共同夙愿。核裁军应遵循“维护全球战略稳定”和“各国安全不受减损”原则，循序渐进加以推进。拥有最大核武库的国家理应履行核裁军特殊、优先责任，进一步大幅、实质削减核武库，为其他核武器国家加入核裁军进程创造必要条件。作为五核国机制协调员，中方积极推动五国就核政策等问题深入交流，呼吁各方为落实五核国领导人防止核战争联合声明作出真诚努力。

　　孙晓波指出，中国式现代化是走和平发展道路的现代化，中国是世界上唯一将和平发展写入宪法的大国。自拥有核武器的第一天起，中国就承诺在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器，无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器，中国是五核国中唯一做出上述承诺的国家。上述政策延续60年、从未改变，经受住了历史的检验。中国始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不参加任何军备竞赛。

(责编：崔译戈、张悦)

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