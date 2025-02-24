人民网讯 日前，由中国传媒大学与延安市人民政府联合举办的“沿着斯诺的足迹——全球青年双语主持主播美丽中国·延安行”活动举行。中国传媒大学副校长柴剑平带领来自全球十多个国家的20余名优秀青年学子赴延安开展采风创作与交流。

此次活动以“红色延安”“鼓舞延安”“多彩延安”三重维度为引领，在斯诺诞辰120周年之际，全球Z世代双语主持主播们沿着斯诺当年的延安足迹前行，感受这片热土上的红色文化与精神底蕴，用全球青年的视角与多语种表达方式展现他们在国际传播中的创新能力与责任担当。

中外青年学子在安塞文化广场观看陕北腰鼓和大秧歌表演后合影留念，大家踏着鼓点共舞，翻飞的红绸与跃动的身影交织，在黄土地广场上绘出一幅生动的陕北民俗互动画卷。中国传媒大学供图

活动中，中外青年学子走进延安革命纪念馆、延安新闻纪念馆、延安博物馆、安塞文化历史博物馆等地追寻红色足迹；深入体验安塞腰鼓、陕北秧歌和剪纸艺术等非遗文化，感受陕北文化的深厚底蕴与独特魅力；走进甘泉大峡谷领略自然奇幻景观，发掘不一样的延安印象。此外，中外学子还组成国际青年联盟队与志丹少年足球队展开了一场友谊赛，以足球为纽带，促进文化交流与民心相通。

几天时间里，该活动在海外社交媒体平台共发布225条原创短视频，国内社交媒体平台发布110条原创短视频，多语种全景展现延安的革命传统、历史文化、民俗艺术、自然奇观和现代化建设取得的成就，为国际社会认知中国提供了生动范例。

全球青年双语主持主播大赛由中国传媒大学主办、中国传媒大学外国语言文化学院发起并承办。2024年第二届赛事共吸引了来自全球26个国家和地区的524位选手参赛，参赛作品涵盖25个语种。2025年第三届赛事即将正式启动。

(责编：王禹蘅、杨牧)