新华社洛杉矶2月23日电（记者高山 曾慧）美国规模最大的旅游展洛杉矶旅游展23日在洛杉矶会展中心闭幕。在为期两天的展会上，中国展台以春节文化和冰雪旅游为主题，为美国游客呈现了中国丰富的文化遗产和多样化冬季旅游体验。

中国展台由中国驻洛杉矶旅游办事处主办，联合中国国际航空公司、东方航空公司、南方航空公司及当地旅行商共同参展。展台以旅游指南和春节元素文创产品吸引了众多访客。

旅游爱好者约翰告诉记者，自己多次去过中国，在中国有很好的旅游体验。另一名旅游爱好者奥卢费米也表示很喜欢中国，对中国最近推出的240小时过境免签政策很感兴趣。

一名美国旅行社代表介绍说，一些美国游客从中国归来后反应非常积极，会在社交媒体上分享中国之行，或介绍朋友和家人来参加旅行团。

中国驻洛杉矶旅游办事处主任吴大伟对记者说，在美国游客对深度文化体验和冬季旅游兴趣日益增长的背景下，中国展台的精彩亮相展示了中国旅游市场的活力，并向世界发出了热情邀约，欢迎更多游客踏上中国之旅。

中国国际航空公司北美地区总部总经理彭雷说，国航北美地区总部将不断与中国驻洛杉矶旅游办事处、当地旅行社深化合作，开发和丰富“240小时过境免签”系列线路，进一步激活跨境旅游消费潜力，为促进中美旅游合作和两国人文交流贡献力量。

(责编：崔译戈、张悦)