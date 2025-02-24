打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

洛杉矶旅游展闭幕　中国展台人气高

2025年02月24日10:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶2月23日电（记者高山　曾慧）美国规模最大的旅游展洛杉矶旅游展23日在洛杉矶会展中心闭幕。在为期两天的展会上，中国展台以春节文化和冰雪旅游为主题，为美国游客呈现了中国丰富的文化遗产和多样化冬季旅游体验。

　　中国展台由中国驻洛杉矶旅游办事处主办，联合中国国际航空公司、东方航空公司、南方航空公司及当地旅行商共同参展。展台以旅游指南和春节元素文创产品吸引了众多访客。

　　旅游爱好者约翰告诉记者，自己多次去过中国，在中国有很好的旅游体验。另一名旅游爱好者奥卢费米也表示很喜欢中国，对中国最近推出的240小时过境免签政策很感兴趣。

　　一名美国旅行社代表介绍说，一些美国游客从中国归来后反应非常积极，会在社交媒体上分享中国之行，或介绍朋友和家人来参加旅行团。

　　中国驻洛杉矶旅游办事处主任吴大伟对记者说，在美国游客对深度文化体验和冬季旅游兴趣日益增长的背景下，中国展台的精彩亮相展示了中国旅游市场的活力，并向世界发出了热情邀约，欢迎更多游客踏上中国之旅。

　　中国国际航空公司北美地区总部总经理彭雷说，国航北美地区总部将不断与中国驻洛杉矶旅游办事处、当地旅行社深化合作，开发和丰富“240小时过境免签”系列线路，进一步激活跨境旅游消费潜力，为促进中美旅游合作和两国人文交流贡献力量。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部