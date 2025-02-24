新华社罗马2月23日电 一架从美国飞往印度的客机因收到炸弹威胁23日在意大利首都罗马备降。不过，意大利警方未在机上发现炸弹，只是虚惊一场。

美国联邦航空局发布声明说，罗马当地时间23日17时30分许，美国航空公司292航班在机组人员报告“安全问题”后，于罗马菲乌米奇诺机场安全降落。这架客机从纽约约翰·肯尼迪国际机场出发，原定飞往印度新德里英迪拉·甘地国际机场。

意大利空军在社交媒体说，当天下午，因该航班报告机上疑似有爆炸装置并转向飞往菲乌米奇诺机场，意空军两架战机升空对其进行“伴飞”。

美国媒体报道，有人通过电子邮件发送了炸弹威胁。

意大利安莎社报道，机上共载有199名乘客及15名机组人员。客机降落后，意大利警方与拆弹专家一道对机舱、货舱和行李进行检查，未发现炸弹。

美国媒体援引美国航空公司的声明报道，客机在罗马降落后接受了执法人员检查，已排除危险并获许离开。客机将在罗马过夜，“最快明天继续前往新德里”。

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