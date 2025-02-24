打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

默片《神女》4K修复版亮相柏林国际电影节

2025年02月24日09:28 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网柏林2月20日电 （记者徐馨）中国无声电影时代的代表作《神女》4K修复版亮相第75届柏林电影节经典单元。德国电影资料馆馆长兼柏林电影节经典单元总监瑞纳·罗德、中国电影资料馆副馆长薛宁以及电影资料馆修复团队出席展映式。

《神女》4K修复版展映式。人民网记者 徐馨摄

《神女》4K修复版展映式。人民网记者 徐馨摄

薛宁在致辞中表示，于1934年上映的《神女》是中国电影史上最具影响力的无声电影之一，也是海外巡展次数最多的中国影片之一。在中国电影120周年之际，《神女》登陆柏林国际电影节，让更多观众得以走近这部经典之作。

据中国电影资料馆制作部兼数字资源部主任黎涛介绍，此次修复工作由中国电影资料馆数字修复实验室自主完成，年轻的团队对馆藏35毫米原始硝酸底片进行了4K扫描和精细修复，同时秉持“修旧如旧”的原则。与此同时，在艺术表现上尽量接近原作导演吴永刚追求的美学风格。影片配乐采用的是作曲家邹野为《神女》创作的音乐，并特别制作5.1声道版本，以提升当代观影体验。

放映当天，近600人的影厅座无虚席。影片结束后，观众席响起经久不息的掌声，向影片致敬，也向中国当代电影修复技术致意。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部