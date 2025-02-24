人民网柏林2月20日电 （记者徐馨）中国无声电影时代的代表作《神女》4K修复版亮相第75届柏林电影节经典单元。德国电影资料馆馆长兼柏林电影节经典单元总监瑞纳·罗德、中国电影资料馆副馆长薛宁以及电影资料馆修复团队出席展映式。

《神女》4K修复版展映式。人民网记者 徐馨摄

薛宁在致辞中表示，于1934年上映的《神女》是中国电影史上最具影响力的无声电影之一，也是海外巡展次数最多的中国影片之一。在中国电影120周年之际，《神女》登陆柏林国际电影节，让更多观众得以走近这部经典之作。

据中国电影资料馆制作部兼数字资源部主任黎涛介绍，此次修复工作由中国电影资料馆数字修复实验室自主完成，年轻的团队对馆藏35毫米原始硝酸底片进行了4K扫描和精细修复，同时秉持“修旧如旧”的原则。与此同时，在艺术表现上尽量接近原作导演吴永刚追求的美学风格。影片配乐采用的是作曲家邹野为《神女》创作的音乐，并特别制作5.1声道版本，以提升当代观影体验。

放映当天，近600人的影厅座无虚席。影片结束后，观众席响起经久不息的掌声，向影片致敬，也向中国当代电影修复技术致意。

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