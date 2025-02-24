人民网伦敦2月23日电 （记者许立群）2月22日，中国驻英国使馆为“里斯本丸”号船英军战俘幸存者家属举办新春招待会。中国驻英国大使郑泽光发表讲话。长期致力于收集整理“里斯本丸”号船营救事件资料的英国退役少校费恩祺、“里斯本丸”号船幸存者丹尼斯·莫利之女丹妮丝·维尼、“里斯本丸”号船英军战俘家属协会主席琼斯等分别致辞。英军战俘家属等100多人参加。

郑泽光在讲话中回顾了“里斯本丸”号船营救事件经过，指出80多年前中国浙江舟山渔民英勇营救“里斯本丸”号船英军战俘的感人事迹见证了中英两国人民在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的深厚情谊。80多年后，越来越多的人加入了传承这段记忆的行列。《里斯本丸沉没》纪录片在中国上映引发热烈反响，这部纪录片下个月将在英国上映。“里斯本丸”号船营救事件的故事将被越来越多人铭记。

郑泽光大使发表讲话。杨浩鹏摄

郑泽光指出，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。当今世界变乱加剧，和平与发展事业依然任重道远。不论国际风云如何变幻，中国将一如既往，以人类前途为怀、以人民福祉为念，努力为人类和平和发展事业贡献中国智慧、中国方案，推动构建人类命运共同体，始终做促进世界和平、稳定、合作的坚定力量。

郑泽光向大家介绍了中国经济社会发展成就，指出中国在实现中国式现代化道路上迈出了新的坚实步伐。过去一年，中国经济回暖向好，国内生产总值同比增长5%，新质生产力蓬勃发展，新产业新业态新模式竞相涌现。新的一年，中国将继续展示信心、定力和实干，以高质量发展全面推进中国式现代化。

郑泽光指出，面对日益动荡变幻的世界，一个稳定、建设性的中英关系对两国和世界至关重要。近几个月来，中英关系发展取得一些新进展。中英应共同维护好两国关系来之不易的发展势头，坚持相互尊重、互不干涉内政、平等互利，认真落实两国领导人重要共识，加强各层级各领域对话与合作，充分释放中英互利合作的巨大潜力，为两国人民创造更多实实在在的利益。希望“里斯本丸”号船幸存者家属及各界人士积极行动起来，牢记历史、守护友谊，搭建更多友好交往的桥梁，为中英关系行稳致远作出新的贡献。

维尼深情回忆了她父亲在“里斯本丸”号船事件中的经历，表示将永远铭记当年舍身营救英军战俘的舟山渔民恩情。多位英军战俘家属分享他们的亲人在“里斯本丸”号船事件中的经历以及他们2024年赴浙江舟山参访情况，表示将传承这份珍贵记忆和情谊，为增进英中民间友好发挥积极作用。

维尼女士发言。杨浩鹏摄

招待会上，来自中英两国的艺术家以及中国驻英使馆外交官联袂表演了精彩音乐、舞蹈节目，使馆合唱团演唱了《雪绒花》《友谊地久天长》两首歌曲，赢得阵阵掌声与喝彩。

郑泽光大使与来宾亲密互动。杨浩鹏摄

使馆合唱团演唱《友谊地久天长》。杨浩鹏摄

出席此次招待会的“里斯本丸”号船幸存者家属来自英国全国各地，不少是祖孙三、四代一同出席。招待会现场氛围欢快热烈，来宾们兴致勃勃地观看了使馆举办的“里斯本丸”号船事件纪念活动图片展，取阅中国图书，共叙友情，纷纷表示愿做英中民间友好的推动者，传承好两国人民的传统友谊。

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