人民网罗马2月23日电 （记者谢亚宏）由山东高速承建的波扎雷瓦茨—戈卢巴茨快速路项目通车仪式日前举行。塞尔维亚总统武契奇、中国驻塞尔维亚大使李明、塞公共投资部长格利希奇等出席仪式。

武契奇总统表示，快速路项目的起点波扎雷瓦茨是塞尔维亚最好的投资目的地之一，通车后将为沿线地区带来新的投资机遇，并显著带动旅游业的发展。

李明表示，过去十几年，中塞高质量共建“一带一路”取得一大批看得见、摸得着的丰富成果，给两国人民带来巨大福祉，在国际社会树立了典范。中塞两国都追求和平与发展，致力于促进地区稳定和繁荣。我们对中塞合作前景充满信心，期待继续携手努力，为两国各自现代化进程和发展目标作出新的贡献。

多瑙走廊项目全长约68公里，是欧洲国家路网E75高速公路的重要支线工程。此次通车路段长度为31.85公里。项目建成后将打通塞尔维亚东部地区交通瓶颈，强化与E75高速公路沿线国家和地区的互联互通，对方便当地居民出行、发掘旅游业发展潜力、改善投资环境、促进经济发展等具有重要意义。

该项目线路较长、结构物多，为施工带来诸多挑战。面对跨摩拉瓦河桥梁水中作业施工难度大、钢板桩围堰结构受力复杂、河流汛期等多重困难，集团发挥技术优势，开创性地采用以河中临时墩替代挂篮施工的方案，不仅加快了施工速度也节省了施工成本，高质量打造了中东欧地区深水高墩桥梁的工程典范。

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