打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

多瑙走廊波扎雷瓦茨—戈卢巴茨快速路项目通车仪式举行

2025年02月24日09:15 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马2月23日电 （记者谢亚宏）由山东高速承建的波扎雷瓦茨—戈卢巴茨快速路项目通车仪式日前举行。塞尔维亚总统武契奇、中国驻塞尔维亚大使李明、塞公共投资部长格利希奇等出席仪式。

武契奇总统表示，快速路项目的起点波扎雷瓦茨是塞尔维亚最好的投资目的地之一，通车后将为沿线地区带来新的投资机遇，并显著带动旅游业的发展。

李明表示，过去十几年，中塞高质量共建“一带一路”取得一大批看得见、摸得着的丰富成果，给两国人民带来巨大福祉，在国际社会树立了典范。中塞两国都追求和平与发展，致力于促进地区稳定和繁荣。我们对中塞合作前景充满信心，期待继续携手努力，为两国各自现代化进程和发展目标作出新的贡献。

多瑙走廊项目全长约68公里，是欧洲国家路网E75高速公路的重要支线工程。此次通车路段长度为31.85公里。项目建成后将打通塞尔维亚东部地区交通瓶颈，强化与E75高速公路沿线国家和地区的互联互通，对方便当地居民出行、发掘旅游业发展潜力、改善投资环境、促进经济发展等具有重要意义。

该项目线路较长、结构物多，为施工带来诸多挑战。面对跨摩拉瓦河桥梁水中作业施工难度大、钢板桩围堰结构受力复杂、河流汛期等多重困难，集团发挥技术优势，开创性地采用以河中临时墩替代挂篮施工的方案，不仅加快了施工速度也节省了施工成本，高质量打造了中东欧地区深水高墩桥梁的工程典范。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部